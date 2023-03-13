Украинцы массово не выплачивают кредиты: как банки "выбивают" задолженности с клиентов

Банки не торопятся массово судиться с украинцами за возвращение долгов по этим займам, а значит кредиты, скорее всего, продадут коллекторам.

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В Украине за время полномасштабной войны возросла часть неработающих кредитов (NPL, просрочка 90 дней и более) – с 34 до 39% от общего количества займов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков "Опендатабот".

Отмечается, что часть просроченных кредитов среди крупных банков оказалась самой высокой в государственном "Приват Банке" – 86%. Примечательно, что финучреждения не очень активно хотят через суд возвращать долги по этим займам: в 2022 году украинские банки были сторонами по 56 670 судебным делам. Это на 37% меньше, чем до начала полномасштабной войны. Так что кредиты, скорее всего, будут проданы коллекторам.

часть просроченных кредитов среди крупных банков оказалась самой высокой в государственном "Приват Банке" Фото: opendatabot

"Учитывая рост NPL, мы ожидали увеличения исков от банков в суды. Однако этого не происходит. Следовательно, банки готовятся к продаже кредитных портфелей коллекторам, что приводит к увеличению убытков и коррупционных рисков", – отмечает руководитель "Опендатабот" Алексей Иванкин.

Как банки решают вопросы с кредитами

Как правило, банки используют два варианта: подают на должника в суд или продают долг внешним коллекторам:

если задолженность забирают себе коллекторы, то банк в среднем получает только 10% от суммы задолженности;

если же дело рассматривает суд, тогда у банка появляется возможность всю сумму кредита и возвратить свои расходы на судебный процесс.

"Государство за последние годы значительно улучшило судебное взыскание: появился институт частных исполнителей и автоматическая система блокирования счетов должников. Это возможность не только официально вернуть кредитные средства в банк, но и улучшить собственный имидж и уровень доверия от НБУ", – отмечают аналитики.

Тем временем, как уже писал Фокус, в феврале 2023 года средние процентные ставки по новым ссудам банков для населения в национальной валюте увеличились на 0.3 процентных пункта (п.п) и составляют 36% годовых.

Также напомним, что глава "Ощадбанка" Сергей Наумов в интервью Фокусу 27 февраля 2023 года рассказал, есть ли доверие к банкам в Украине, насколько надежна банковская система Украины и как изменился объем неработающих кредитов из-за вторжения России.