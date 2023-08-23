Жизнь в долгах: украинцы стали чаще брать микрокредиты во время войны

После кризиса на рынке микрокредитования в начале полномасштабной войны с Россией, уже в этом ежемесячно граждане берут 650 тысяч микроссуд. Фокус разбирался, сколько украинцы уже задолжали финансовым организациям.

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Украинцы за первые шесть месяцев 2023 года оформили 3,8 миллионов микрокредитов на общую сумму в 18,4 миллиарда гривен. Об этом свидетельствуют данные платформы Opendatabot.

Так, ежемесячно люди берут 650 тысяч микрокредитов, а сумма долга уже составляет 8,9 миллиардов гривен. Отмечается, что каждый месяц украинцы оформляют в 1,5 раза больше микрокредитов, чем в 2022 году. Интересно, что этот показатель все еще в 1,8 раза меньше соответствующему периоду 2021 года: тогда в месяц, в среднем, гражданам выдавали 1,17 миллиона микрокредитов.

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Впрочем, количество выданных кредитов ежеквартально увеличивается. Так, в период с апреля по июнь прирост составил 7%. По сравнению с I кварталом 2023 года уровень прироста составлял 18%, но темпы несколько снизились. По данным аналитиков, средняя сумма займов начала снижаться во втором квартале: на 7% – с 4 931 гривен до 4 564. Для сравнения, в прошлом году во ІІ квартале средняя сумма составляла 3 810 гривен, а во ІІ квартале 2021 – 4 468 гривен.

Отмечается, что в 2023 году, в отличие от 2022, растет задолженность по займам. Так, ежеквартально долги увеличиваются на 1,4%. При этом после полномасштабного вторжения РФ в Украину количество зарегистрированных финансовых компаний сократилось на треть: с 935 на начало 2022 года до 629 на июль текущего года.

Напомним, в Верховной Раде еще с июня 2023 года находится законопроект №9422 по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг. Основная его задача — избавиться от сверхвысоких цен на рынке микрокредитов.

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По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, финансовый комитет парламента хочет, чтобы ставки по микрокредитам плавно снижались до 1%. То есть, как объяснил политик, исчезнут ситуации, когда кредиты выдаются без тщательных проверок, и клиент может оформить неограниченное количество займов.

"Если мы снизим нормативную ставку, то заставляем микрокредитные организации проверять своих заемщиков, уменьшать рисковость кредитов и получать, кстати, тоже немаленький процент: 1% в день — это довольно много", — отметил он.

Также напомним, что парламент в июне 2023 года принял законопроект № 9051, в котором предлагается во время военного положения и в 30-дневный срок после его отмены, ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом .