Ставка не более 1%: Гетманцев объяснил, как изменится подход к быстрым кредитам

В Украине хотят заставить игроков на рынке микрокредитирования более ответственно подходить к вопросу оценки рисков и кредитоспособности клиентов.

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В Верховной Раде еще с июня 2023 года находится законопроект №9422 по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг. Основная его задача — избавиться от сверхвысоких цен на рынке микрокредитов. Сейчас в Украине продолжается исследование рынка, после чего будут представлены ограничения на суточную ставку микрокредитования, заявил журналистам издания "Интерфакс-Украина" глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Он отметил, что новый процент по микрокредитам, возможно, появится к голосованию за законопроект во втором чтении.

"Я не исключаю, что он будет ниже 1%. Пока продолжается исследования рынка, получим результаты, позицию и цифры от НБУ и уже определимся ко второму чтению", — сказал Гетманцев.

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По его словам, сейчас в финансовом комитете предлагают плавно снижать ставки по микрокредитам до уровня 1% в сутки. Поначалу ставка будет в размере 2,5%, потом 1,5%. Сам Гетманцев считает, что новые правила вынудят игроков рынка более ответственно подходить к вопросу оценки рисков и кредитоспособности клиентов.

То есть, как объяснил политик, не будет больше ситуаций, когда кредиты выдаются без тщательных проверок, и клиент может оформить неограниченное количество займов.

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"Большая ставка кредитования позволяет за счет добросовестных заемщиков перекрыть риски невозврата. Если мы снизим нормативную ставку, то заставляем микрокредитные организации проверять своих заемщиков, уменьшать рисковость кредитов и получать, кстати, тоже немаленький процент: 1% в день — это довольно много" — рассказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Кредитная история имеет значение

По мнению финансового аналитика Ярослава Жалило, этот законопроект направлен на противодействие системе быстрых кредитов, участники которой, частично пользуясь неполнотой информации, за большие средства кредитуют людей.

"Заемщики реально не понимают, насколько это большие средства", — рассказал эксперт Фокусу 11 июля 2023 года.

Кроме того, инициатива существенно повышает значение кредитной истории.

"Поскольку ограничение процентной ставки приведет к автоматическому пересмотру компаниями своих скоринговых моделей, то получить кредит для клиента станет труднее. Конкуренция между компаниями за надежного клиента возрастет", — отметила президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК) Алла Савьюк.

Таким образом, уверены специалисты, системные неплатежи по кредиту, регулярные просрочки и большая задолженность станут непреодолимыми обстоятельствами для выдачи займовв.

Напомним, в марте 2023 года Фокус разбирался, можно ли украинцам во время войны не выплачивать займы. Дело в тому, что с начала военного положения в Украине 100% заемщиков получили кредитные каникулы, в зависимости от ситуации, на период от 3 до 6 месяцев с полной отсрочкой по уплате процентов и тела кредита. Но теперь ситуация несколько изменилась.