Ставка не більше 1%: Гетманцев пояснив, як зміниться підхід до швидких кредитів

В Україні хочуть змусити гравців на ринку мікрокредитування відповідальніше підходити до питання оцінки ризиків і кредитоспроможності клієнтів.

Related video

У Верховній Раді ще з червня 2023 року перебуває законопроєкт №9422 щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг. Основне його завдання — позбутися надвисоких цін на ринку мікрокредитів. Наразі в Україні триває дослідження ринку, після чого буде представлено обмеження на добову ставку мікрокредитування, заявив журналістам видання "Інтерфакс-Україна" голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що новий відсоток за мікрокредитами, можливо, з'явиться до голосування за законопроєкт у другому читанні.

"Я не заперечую, що він буде нижче 1%. Поки триває дослідження ринку, отримаємо результати, позицію і цифри від НБУ і вже визначимося до другого читання", — сказав Гетманцев.

Важливо

Прощавай, швидкий кредите. Як парламент планує заспокоїти надавачів позик під 1000% річних

За його словами, зараз у фінансовому комітеті пропонують плавно знижувати ставки за мікрокредитами до рівня 1% на добу. Спочатку ставка буде в розмірі 2,5%, потім 1,5%. Сам Гетманцев вважає, що нові правила змусять гравців ринку відповідальніше підходити до питання оцінки ризиків і кредитоспроможності клієнтів.

Тобто, як пояснив політик, не буде більше ситуацій, коли кредити видають без ретельних перевірок, і клієнт може оформити необмежену кількість позик.

Важливо

Пільгові кредити на житло стануть доступнішими: як зміниться програма "єОселя"

"Велика ставка кредитування дає змогу за рахунок сумлінних позичальників перекрити ризики неповернення. Якщо ми знизимо нормативну ставку, то змушуємо мікрокредитні організації перевіряти своїх позичальників, зменшувати ризиковість кредитів і отримувати, до речі, теж чималенький відсоток: 1% на день — це доволі багато", — розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.

Кредитна історія має значення

На думку фінансового аналітика Ярослава Жаліла, цей законопроєкт спрямований на протидію системі швидких кредитів, учасники якої, частково користуючись неповнотою інформації, за великі кошти кредитують людей.

"Позичальники реально не розуміють, наскільки це великі кошти", — розповів експерт Фокусу 11 липня 2023 року.

Крім того, ініціатива істотно підвищує значення кредитної історії.

"Оскільки обмеження процентної ставки призведе до автоматичного перегляду компаніями своїх скорингових моделей, то отримати кредит для клієнта стане важче. Конкуренція між компаніями за надійного клієнта зросте", — зазначила президентка Всеукраїнської асоціації фінансових компаній (ВАФК) Алла Сав'юк.

Так, упевнені фахівці, системні неплатежі за кредитом, регулярні прострочення і велика заборгованість стануть непереборними обставинами для видачі позик.

Нагадаємо, у березні 2023 року Фокус розбирався, чи можна українцям під час війни не виплачувати позики. Річ у тім, що з початку воєнного стану в Україні 100% позичальників отримали кредитні канікули, залежно від ситуації, на період від 3 до 6 місяців із повним відтермінуванням зі сплати відсотків і тіла кредиту. Але тепер ситуація дещо змінилася.