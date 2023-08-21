В долгах как в шелках: сколько украинцев в реестре должников и почему они туда попадают

Украинцы, даже под угрозой различных санкций, продолжают накапливать долги по кредитам и не только.

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По итогам последних трех месяцев количество долгов украинцев в Едином реестре должников выросло на 7%. То есть в системе появилось почти 500 тысяч новых долгов, сообщается на платформе "Опендатабот".

В публикации сказано, что в большинстве случаев граждане попадают в реестр из-за взыскания в пользу государства, штрафов за нарушение ПДД и долгов по кредитам.

Например, с 24 февраля 2023 года, то есть после того, как ВС РФ начали полномасштабное вторжение в Украину, и до мая 2023 года, количество записей в реестре увеличилось на 8%. Примечательно, что за весь 2021 год прирост составлял почти 1,5 миллиона долгов, или 29%.

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Наибольший прирост за последние три месяца произошел в категории "Взыскания в пользу государства" – на 17%. На такие регистрации приходится 22,5% от общего числа в реестре.

На втором — нарушения ПДД – 19,7%. В тройке лидеров также взыскание средств по кредитным задолженностям – 17,5% от общего количества долгов граждан.

Долги украинцев: почему граждане попадают в Реестр должников Фото: опендатабот

При этом с начала полномасштабной войны количество долгов в последней категории уменьшалась, но с начала мая начался новый рост долгов – на 107 тыс. записей, или 7%. Это связано с отменой моратория на взыскание задолженностей, сумма которых не превышает 100 тысяч гривен.

Также увеличиваются долги в категории взыскания судебного сбора. Так, в течение последних трех месяцев прирост составил 10%, а за год количество увеличилось почти вдвое – с 193 тысяч в августе 2022 года до 355 тысяч в 2023 году.

Напомним, с 9 мая 2023 года в Украине не действует постановление Кабмина, в рамках которого Государственной исполнительной службе запрещалось арестовывать счета украинцев на сумму менее 100 тысяч гривен во время военного положения. Причина: вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отдельных особенностях организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения".

Кроме того, чтобы предотвратить попытки должника вывести активы (продать свое имущество и спрятать средства), в Украине хотят запретить продавать машины и квартиры некоторым гражданам.