Привлекательные условия: украинцам в 2024 году изменят проценты по кредитам

По словам банкира Елены Дмитриевой, в ближайшее время может снизиться учетная ставка НБУ, в результате чего финансовые учреждения смогут привлекать более дешевые ресурсы и восстановить замороженные из-за войны программы.

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Украинцам могут переписать проценты по кредитам в банках и ставки, вероятнее всего, пойдут вниз. Об этом рассказала первая заместительница главы правления Глобус Банка Елена Дмитриева в интервью изданию Obozrevatel, которое было опубликовано 28 декабря.

По ее словам, в 2024 ожидается, что произойдет оживление кредитования в стране и банки начнут концентрироваться на предоставлении автокредитов, ипотеки и ссуд малому и среднему и бизнесу.

Снижение ставок при этом может составить от 2 до 4% и все будет зависеть от вида кредита, срока его уплаты, а также первоначального взноса. Главным условием для этого будет снижение учетной ставки НБУ.

В 2023 году это уже произошло и она упала с 25% до 15%, а это позволило финансовым учреждениям привлекать более дешевые ресурсы, восстанавливать замороженные кредитные программы и работать в новых направлениях кредитования. В будущем году снижение ставки может произойти до 12-14%.

"Именно это побудит комбанки к более активному развитию кредитных программ по более привлекательным условиям для клиентов. Запросы граждан на тот или иной вид кредита по приемлемым условиям почти неисчерпаем. В 2024 году любые положительные изменения в кредитных условиях будут обусловлены исключительно экономическими факторами", – заявила Елена Дмитриева.

К слову, банкир также подсчитала, что если брать второе полугодие 2023 года, то снижение процентов по кредитам составило примерно 4%. К примеру:

ставки по ипотечным кредитам упали на 3%;

кредитам упали на 3%; по автокредитам на новые автомобили — на 3-5%;

на новые автомобили — на 3-5%; по потребительским кредитам — на 4%.

В 2024 году, продолжает Елена Дмитриева, важной составляющей развития этого вопроса будет участие коммерческих банков в реализации целого ряда государственных кредитных программ.

"Кредитование малых и средних предприятий "5-7-9", "Доступный факторинг" (беззалоговое финансирование для микро-, малого и среднего бизнеса с отсрочкой платежа по компенсационной ставке 13% годовых сроком до 360 дней), программы по энергомодернизации домов "Энергодом", льготной ипотеки єОселя, а также разработка специальных компенсаторных программ с органами местной власти по возмещению части кредита или процентов за ним", — подытожила банкир.

Напомним, 22 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении ставок по кредитам. Украинцы получили возможность платить втрое меньшие годовые проценты за пользование потребительскими кредитами. В то же время финучреждения отныне обязаны проверять, способен ли человек вернуть деньги.