Привабливі умови: українцям у 2024 році змінять відсотки за кредитами

За словами банкіра Олени Дмитрієвої, найближчим часом може знизитися облікова ставка НБУ, внаслідок чого фінансові установи зможуть залучати дешевші ресурси і відновити заморожені через війну програми.

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Українцям можуть переписати відсотки за кредитами в банках і ставки, найімовірніше, підуть униз. Про це розповіла перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмитрієва в інтерв'ю виданню Obozrevatel, яке було опубліковано 28 грудня.

За її словами, у 2024 очікується, що відбудеться пожвавлення кредитування в країні і банки почнуть концентруватися на наданні автокредитів, іпотеки та позик малому і середньому бізнесу.

Зниження ставок при цьому може становити від 2 до 4% і все залежатиме від виду кредиту, терміну його сплати, а також початкового внеску. Головною умовою для цього буде зниження облікової ставки НБУ.

У 2023 році це вже сталося і вона впала з 25% до 15%, а це дало змогу фінансовим установам залучати дешевші ресурси, відновлювати заморожені кредитні програми та працювати в нових напрямках кредитування. Наступного року зниження ставки може відбутися до 12-14%.

"Саме це спонукатиме комбанки до активнішого розвитку кредитних програм за привабливішими умовами для клієнтів. Запити громадян на той чи інший вид кредиту за прийнятними умовами майже невичерпні. У 2024 році будь-які позитивні зміни в кредитних умовах будуть зумовлені виключно економічними факторами", — заявила Олена Дмитрієва.

До слова, банкірка також підрахувала, що якщо брати друге півріччя 2023 року, то зниження відсотків за кредитами становило приблизно 4%. До прикладу:

ставки за іпотечними кредитами впали на 3%;

кредитами впали на 3%; за автокредитами на нові автомобілі — на 3-5%;

на нові автомобілі — на 3-5%; за споживчими кредитами — на 4%.

У 2024 році, продовжує Олена Дмитрієва, важливою складовою розвитку цього питання буде участь комерційних банків у реалізації цілої низки державних кредитних програм.

"Кредитування малих і середніх підприємств "5-7-9", "Доступний факторинг" (беззаставне фінансування для мікро-, малого та середнього бізнесу з відстрочкою платежу за компенсаційною ставкою 13% річних строком до 360 днів), програми з енергомодернізації будинків "Енергодім", пільгової іпотеки "ЄОселя", а також розробка спеціальних компенсаторних програм із органами місцевої влади з відшкодування частини кредиту або відсотків за ним", — підсумувала банкір.

Нагадаємо, 22 грудня президент Володимир Зеленський підписав закон про зменшення ставок за кредитами. Українці отримали можливість платити втричі менші річні відсотки за користування споживчими кредитами. Водночас фінустанови відтепер зобов'язані перевіряти, чи здатна людина повернути гроші.