НБУ — главный дирижер, или Что происходит с курсом гривны в Украине в начале 2024 года

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Главное событие 2023 года — успешная отвязка от фиксированного курса и переход к промежуточному режиму — управляемой гибкости валютного курса. За 2023 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 11,6%, по курсу на конец года на 3,7%.

Спрос на валюту и интервенции НБУ

Спрос на валюту продолжал существенно опережать ее предложение. В частности, только в сегменте операций с безналичной валютой клиентов банков, сальдо между покупкой и продажей валюты составило "минус" 14,5 млрд. долл. Как результат, в 2023 году Нацбанк оставался главным игроком на валютном рынке .

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Объемы чистых валютных интервенций в поддержку курса, то есть разница между продажей и покупкой валюты НБУ на межбанке, составили 28,6 млрд долл. (2,38 млрд долл. в среднем в месяц). Интервенции ускорились в 4-м квартале сначала из-за перехода к новому режиму курсообразования и ухудшения валютных ожиданий, затем из-за роста сезонного спроса на валюту, а также косвенно из-за ускорения бюджетных расходов под конец года.

Валютный межбанк (без НБУ)

Положительная тенденция после отвязки от фиксированного курса — постепенный рост объемов торгов валютой банками на межбанке. В декабре объемы торгов составили 2,42 млрд. долл., что почти втрое больше, чем до отвязки. Да, это все еще в четыре раза меньше, чем до войны, остается заметный структурный дефицит валюты, но гибкость курса, даже управляемая, вместе с постепенным снятием валютных ограничений — движение в правильном направлении к большей самостоятельной балансировке валютного рынка в текущих условиях.

Наличный рынок

Спрос на наличную валюту увеличился, прежде всего под конец года. По итогам 2023 года, отрицательное сальдо между покупкой и продажей наличной валюты составило 3,36 млрд. долл., почти половина из которого пришлось на последний квартал года (1,56 млрд долл.). С 1 декабря 2023 НБУ были отменены все ограничения для банков и небанковских финансовых учреждений на объемы продажи ими наличной иностранной валюты населению. Это стало важным шагом в направлении валютной либерализации, способствовал дальнейшему выравниванию официального и наличного курсов.

Текущий уровень резервов является достаточным, чтобы НБУ оставался главным дирижером на валютном рынке

Лично для меня на наличном рынке год также запомнился:

Введением в действие фиксированного авансового налога на прибыль для "обменников", введенного по моей инициативе. Шума было много, но в сухом итоге: отчисления выросли почти на порядок, а количество обменников за год практически не изменилось (уменьшилось на 4% за 11 месяцев).

Искусственно созданной проблемой "изношенной" валюты. Спасибо всем гражданам, которые своими обращениями помогли регулятору и профильному комитету парламента в конце концов вмешаться и решить этот вопрос.

Ожидания на 2024 год: что будет с курсом гривны дальше?

В случае поступления основной части внешнего финансирования стоит ожидать сохранения режима управляемой гибкости. Традиционно не даю прогнозов по курсу. Большинство объективных факторов на стороне платежного баланса указывают на движение в сторону умеренного ослабления официального курса, но динамика и глубина таких изменений будут определяться при преимущественном влиянии НБУ.

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Текущий уровень резервов является достаточным, чтобы НБУ оставался главным дирижером на валютном рынке. Впрочем, ожидаю, что по мере валютной либерализации объем операций банков на межбанке и их влияние на курсообразование продолжит умеренно расти. Наличный рынок продолжит идти в фарватере изменений на межбанке, более существенные отклонения от официального курса возможны только в случае неблагоприятных ситуативных факторов и нагнетания негативных ожиданий. В целом, считаю, НБУ будет держать ситуацию на валютном рынке контролируемой.

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