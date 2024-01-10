НБУ – головний диригент, або Що відбувається з курсом гривні в Україні на початку 2024 року

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Головна подія 2023 року — успішна відв’язка від фіксованого курсу і перехід до проміжного режиму — керованої гнучкості валютного курсу. За 2023 рік гривня девальвувала за офіційним середньорічним курсом на 11,6%, за курсом на кінець року на 3,7%.

Попит на валюту та інтервенції НБУ

Попит на валюту продовжував суттєво випереджати її пропозицію. Зокрема, тільки у сегменті операцій з безготівковою валютою клієнтів банків,сальдо між покупкою і продажом валюти склало "мінус" 14,5 млрд. дол. Як результат, у 2023 році Нацбанк залишався головним гравцем на валютному ринку.

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Обсяги чистих валютних інтервенцій на підтримку курсу, тобто різниця між продажом і купівлею валюти НБУ на міжбанку, склали 28,6 млрд дол. (2,38 млрд дол. у середньому на місяць). Інтервенції прискорились у 4-му кварталі спочатку через перехід до нового режиму курсоутворення і погіршення валютних очікувань, потім через зростання сезонного попиту на валюту, а також опосередковано через пришвидшення бюджетних видатків під кінець року.

Валютний міжбанк (без НБУ)

Позитивна тенденція після відв’язки від фіксованого курсу — поступове зростання обсягів торгів валютою банками на міжбанку. У грудні обсяги торгів склали 2,42 млрд дол., що майже утричі більше, ніж до відв’язки. Так, це все ще у чотири рази менше, ніж до війни, залишається помітний структурний дефіцит валюти, але гнучкість курсу, навіть керована, разом із поступовим зняттям валютних обмежень – рух у правильному напряму до більшого самостійного балансування валютного ринку у поточних умовах.

Готівковий ринок

Попит на готівкову валюту збільшився, насамперед під кінець року. За підсумками 2023 року, негативне сальдо між купівлею і продажом готівкової валюти склало 3,36 млрд дол., майже половина з якого припало на останній квартал року (1,56 млрд дол.). З 1 грудня 2023 НБУ було скасовано всі обмеження для банків та небанківських фінансових установ на обсяги продажу ними готівкової іноземної валюти населенню. Це стало важливим кроком у напряму валютної лібералізації, що сприяв подальшому вирівнюванню офіційного і готівкового курсів.

Поточний рівень резервів є достатнім, аби НБУ залишався головним диригентом на валютному ринку

Особисто для мене на готівковому ринку рік також запам’ятався:

Уведенням в дію фіксованого авансового податку на прибуток для "обмінників", запровадженого за моєї ініціативи. Галасу було багато, але в сухому підсумку: відрахування зросли майже на порядок, а кількість обмінників за рік практично не змінилась (зменшилась на 4% за 11 місяців).

Штучно створеною проблемою "зношеної" валюти. Дякую всім громадянам, які своїми зверненнями допомогли регулятору і профільному комітету парламенту врешті-решт втрутитись і розв’язати це питання.

Очікування на 2024 рік: то що буде з курсом гривні далі?

У разі надходження основної частини зовнішнього фінансування варто очікувати збереження режиму керованої гнучкості. Традиційно не даю прогнозів щодо курсу. Більшість об’єктивних факторів на стороні платіжного балансу вказують на рух у бік помірного послаблення офіційного курсу, але динаміка і глибина таких змін будуть визначатись за переважного впливу НБУ.

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Поточний рівень резервів є достатнім, аби НБУ залишався головним диригентом на валютному ринку. Утім, очікую, що по мірі валютної лібералізації обсяг операцій банків на міжбанку і їх вплив на курсоутворення продовжить помірно зростати. Готівковий ринок продовжить йти у фарватері змін на міжбанку, більш суттєві відхилення від офіційного курсу можливі тільки у разі несприятливих ситуативних факторів і нагнітання негативних очікувань. В цілому, вважаю, НБУ триматиме ситуацію на валютному ринку контрольованою.

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