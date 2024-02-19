Оправились от кризиса: украинские банки активно открывают новые отделения

По данным Национального банка, практически все группы украинских банков расширили сеть своих отделение в 2023 году, но активнее всего открывали новые отделения частные банки.

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В Украине четвертом квартале 2023 года в банковской сети стало больше на 40 отделений. Это произошло впервые с 2014 года, когда в нашей стране случился банковский кризис, сказано в отчете Национального банка Украины (НБУ).

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Отмечается, что рост зафиксирован во всех группах банков, но чаще всего новые отделения открывали частные финансовые учреждения. Наибольшее расширение банковской сети произошло в Киевской и Ивано-Франковской областях.

Больше всего отделений по Украине имеют два государственных банка, а именно:

у "Ощадбанка" — 1 182 отделения;

у "ПриваБанка" — 1 132 отделения.

Больше всего отделений по Украине имеют "ПриватБанк" и "Ощадбанк" Фото: НБУ

У "Райффайзен Банка", который занимает третью строчку по количеству отделений, насчитывается всего 332 отделения по всей стране.

В Нацбанке говорят, что в целом за год банковская сеть Украины сократилась на 198 отделений, из них более четверти – в ликвидированных банках.

Также впервые с начала полномасштабного вторжения банки предоставили отчетность об учетной численности штатных работников. Она сократилась во всех группах банков.

Каким банкам украинцы доверяют свои деньги

В начале февраля 2024 года Национальный банк опубликовал статистику, согласно которой украинцы хранили в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) 1 триллион 234,8 миллиарда гривен.

По данным НБУ, наибольшим доверием со стороны населения пользуется государственный "ПриватБанк", поскольку в этом учреждении вкладов от клиентов насчитывается на сумму в 464,1 миллиарда гривен. Всего у банка есть чуть более 24 миллионов вкладчиков.

Еще 12,8 миллиона вкладчиков доверились "Ощадбанку", сумма вкладов в котором составляет 192,7 миллиарда гривен. Также в лидерах по вкладам есть и частный банк — "Универсал банк" с 8 миллионами вкладчиков на сумму в 85,5 миллиарда гривен.

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Напомним, с конца 2022 года в Украине работает общая банковская сеть – Power Banking, в которую вошли системные банки. Предполагается, что эти финучреждения будут предоставлять клиентам различные услуги, если будут возникать критические ситуации. Также напомним, что НБУ ввел временную возможность безналичного обмена средств клиентов финучреждений в российских или белорусских рублях.