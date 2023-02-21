В Украине может появится мораторий на закрытие отделений государственных банков: что происходит

В Нацбанке отметили, что местные власти часто жалуются на массовое закрытие банковских отделений, из-за чего украинцам трудно получать финансовые услуги.

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В Украине на время военного положения могут ввести мораторий на закрытие отделений государственных банков. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка, регулятор уже передал свое предложение в Минфин.

В Нацбанке отметили, что местные власти часто жалуются на массовое закрытие банковских отделений, из-за чего украинцам трудно получать финансовые услуги. Это подтверждает и статистика: в 2022 году государственные банки закрыли каждое пятое отделение. Сокращение касалось, в основном, таких регионов:

Харьковской области;

Донецкой;

Херсонской;

Киева.

Тем временем в НБУ говорят, что понимают, почему финучреждения закрывают свои отделения, особенно в прифронтовых областях.

"Это связано как с необходимостью обеспечения безопасности работников, так и с оптимизацией расходов", – отметили в Нацбанке.

Но при этом регулятор уверен, что даже в условиях войны можно обойтись и без закрытия филиалов банков, особенно если это происходит в целях экономии. В таком случае, отмечают в Нацбанке, негативный социальный эффект может перекрыть выгоды от минимизации расходов.

"Экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины и препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению", – добавили в Нацбанке.

Напомним, в конце прошлого года в Украине заработала общая банковская сеть – Power Banking, в которую вошли системные банки. Сеть будет работать в критических ситуациях, например, во время возможного блэкаута.

Также Фокус писал, насколько устойчивы украинские банки и готовы ли они сохранить деньги клиентов во время войны.