В Україні може з'явитись мораторій на закриття відділень державних банків: що відбувається

У Нацбанку зазначили, що місцева влада часто скаржиться на масове закриття банківських відділень, через що українцям важко отримувати фінансові послуги.

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В Україні на час воєнного стану можуть запровадити мораторій на закриття відділень державних банків. Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, регулятор уже передав свою пропозицію до Мінфіну.

У Нацбанку зазначили, що місцева влада часто скаржиться на масове закриття банківських відділень, через що українцям важко отримувати фінансові послуги. Це підтверджує і статистика: у 2022 році державні банки закрили кожне п'яте відділення. Скорочення стосувалося переважно таких регіонів:

Харківської області;

Донецької;

Херсонської;

Києва.

Тим часом в НБУ кажуть, що розуміють, чому фінустанови закривають свої відділення, особливо в прифронтових областях.

"Це пов'язано як із необхідністю гарантування безпеки працівників, так і з оптимізацією витрат", — зазначили в Нацбанку.

Але при цьому регулятор упевнений, що навіть в умовах війни можна обійтися і без закриття філій банків, особливо якщо це відбувається з метою економії. У такому разі, зазначають у Нацбанку, негативний соціальний ефект може перекрити вигоди від мінімізації видатків.

"Економічна ефективність таких рішень може бути нівельована негативним соціальним ефектом і нести потенційні загрози національній безпеці України та перешкоджати нейтралізації наслідків військової агресії та повоєнному відновленню", — додали в Нацбанку.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в Україні почала працювати спільна банківська мережа — Power Banking, до якої увійшли системні банки. Мережа працюватиме у критичних ситуаціях, наприклад, під час можливого блекауту.

Також Фокус писав, наскільки стійкими є українські банки і чи готові вони зберегти гроші клієнтів під час війни.