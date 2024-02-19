Оговталися від кризи: українські банки активно відкривають нові відділення

За даними Національного банку, практично всі групи українських банків розширили мережу своїх відділень 2023 року, але найактивніше відкривали нові відділення приватні банки.

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В Україні у четвертому кварталі 2023 року в банківській мережі стало більше на 40 відділень. Це сталося вперше з 2014 року, коли в нашій країні сталася банківська криза, ідеться у звіті Національного банку України (НБУ).

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Зазначається, що зростання зафіксовано в усіх групах банків, але найчастіше нові відділення відкривали приватні фінансові установи. Найбільше розширення банківської мережі відбулося в Київській та Івано-Франківській областях.

Найбільше відділень по Україні мають два державні банки, а саме:

у "Ощадбанку" — 1 182 відділення;

у "ПриватБанку" — 1 132 відділення.

Найбільше відділень по Україні мають "ПриватБанк" та "Ощадбанк" Фото: НБУ

У "Райффайзен Банку", який посідає третю сходинку за кількістю відділень, налічується всього 332 відділення по всій країні.

У Нацбанку кажуть, що загалом за рік банківська мережа України скоротилася на 198 відділень, із них понад чверть — у ліквідованих банках.

Також уперше з початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників. Вона скоротилася в усіх групах банків.

Яким банкам українці довіряють свої гроші

На початку лютого 2024 року Національний банк опублікував статистику, згідно з якою українці зберігали в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) 1 трильйон 234,8 мільярда гривень.

За даними НБУ, найбільшою довірою з боку населення користується державний "ПриватБанк", оскільки в цій установі вкладів від клієнтів налічується на суму в 464,1 мільярда гривень. Загалом у банку є трохи понад 24 мільйонів вкладників.

Ще 12,8 мільйона вкладників довірилися "Ощадбанку", сума вкладів у якому становить 192,7 мільярда гривень. Також у лідерах за вкладами є і приватний банк — "Універсал банк" із 8 мільйонами вкладників на суму в 85,5 мільярда гривень.

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Нагадаємо, з кінця 2022 року в Україні працює загальна банківська мережа — Power Banking, до якої увійшли системні банки. Передбачається, що ці фінустанови надаватимуть клієнтам різні послуги, якщо виникатимуть критичні ситуації. Також нагадаємо, що НБУ запровадив тимчасову можливість безготівкового обміну коштів клієнтів фінустанов у російських або білоруських рублях.