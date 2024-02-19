Банки України переглянули ставки за кредитами і депозитами: що пропонують клієнтам

У Національному банку розповіли, як українські фінустанови реагували на зниження облікової ставки і як змінилися умови за кредитами і депозитами, які пропонуються клієнтам.

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Багато українців, як до війни, так і зараз, розраховують на кредити, щоб хоч трохи поправити своє фінансове становище, яке погіршилося з початком повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну. Тому що нижча ставка Нацбанку за кредитами, то вони доступніші для населення. Тим часом у IV кварталі 2023 року банки України знижували ставки за депозитами та кредитами. Так, середня ставка за депозитами для населення становить 14,2% річних, за кредитами — 27,3%, свідчить Огляд банківського сектору від Національного банку України (НБУ).

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Зазначається, що центральний банк у ІV кварталі двічі знижував облікову ставку, сукупно на 5 відсоткових пункти. Загалом торік ключову ставку було знижено на 10 відсоткових пункти, після чого її зафіксували на рівні до 15% річних. Водночас ставку за депозитними сертифікатами НБУ "овернайт" протягом року знижено на 8 відсоткових пунктів, а з жовтня 2023-го вона дорівнює обліковій.

Банки активно реагували на зниження облікової ставки. Так, наприклад, ставки за гривневими депозитами суб'єктів господарювання з липневого піку знизилися на 4,1 відсоткових пункти, а за підсумками IV кварталу зниження було на 2,2 відсоткових пункти, тобто рівень гривневих депозитів становив 10,2% річних.

Водночас ставки за строковими вкладами фізичних осіб протягом кварталу знижувалися повільніше. Так, середня ставка для 12-місячних гривневих депозитів знизилася лише на 0,3 відсоткових пункти, а за квартал — до 14,2% річних.

"Серед іншого через ефект зміни структури кредитування — частка субсидованих іпотечних позик зростала", — йдеться у звіті Нацбанку.

Доходи банків: хто заробив найбільше у 2023 році

Українські банки за 2023 рік отримали сумарний прибуток у 160 мільярдів гривень (до оподаткування). Рівень прибутку майже вдвічі перевищує показник до повномасштабної війни. Найбільше отримали державні "ПриватБанк", "Укрексімбанк" і "Сенс Банк", свідчать дані платформи Opendatabot від 16 лютого 2024 року.

Топ-10 банків за прибутком за підсумками 2023 року має такий вигляд:

"ПриватБанк" — 37,76 мільярда гривень або 43% від загальної суми;

"Укрексімбанк" — 5,22 мільярда гривень (6%);

"Сенс Банк" — 5,04 мільярда гривень (5,8%);

"Райффайзен Банк" — 4,78 мільярда гривень (5,5%);

"Ощадбанк" — 4,75 мільярда гривень (5,5%);

"Укрсиббанк" — 4,34 мільярда гривень (5%);

ПУМБ — 3,96 мільярда гривень (4,6%);

"ОТП Банк" — 3,7 мільярда гривень (4,3%);

"Сітібанк" — 3,59 мільярда гривень (4,1%);

"Креді Агріколь Банк" — 2,79 мільярда гривень (3,2%).

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