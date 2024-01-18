Після одного переказу: українцям блокують банківські картки через шахраїв, — ЗМІ

Шахраї переказують з картки жертви гроші на рахунок того українця, який продає криптовалюту. Він, нічого не підозрюючи, продає частину свого капіталу й отримує на карту гривні. Однак пізніше його рахунок блокує банк.

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У рамках фінансового моніторингу в Україні можливе блокування рахунків не тільки в разі виявлення підозрілих сум під час переказів, а й унаслідок реалізації шахрайських схем . Через це хитрі шахраї використовують картки випадкових українців, на яких потім чекають проблеми в банку. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Як ідеться в джерелі, шахраї активно здійснюють крадіжку грошових коштів в українців, приступаючи безпосередньо до купівлі криптовалюти. Під час діючої злагодженої схеми, викрадені кошти з картки потерпілого одразу ж переводяться на рахунок українця, який збирається продати свою криптовалюту. Нічого не підозрюючи, цей учасник погоджується на продаж, наприклад, частини своїх біткоїнів, отримуючи натомість кошти на свою картку в гривні. Однак у довгостроковій перспективі його банківський рахунок піддається блокуванню.

"Я продав криптовалюту на 10 тис. грн. Я не встиг витратити гроші, а мій рахунок заблокували нібито за шахрайські дії. Я звернувся до ПриватБанку, а мені тепер кажуть, що потрібно або рішення суду, або щоб я повернув гроші жертві", — поскаржився один з українців.

Банки при цьому керуються чинними правилами.

ПриватБанк, як і будь-яка інша фінансова установа, реагує на скарги про шахрайські перекази, що здійснюються з використанням їхніх банківських карток. Після проведення перевірки та підтвердження того, що гроші були переведені на рахунок у банку в рамках шахрайської схеми, відповідний рахунок піддається заморожуванню. Обізнані про це шахраї уникають використання власних рахунків, вважаючи за краще використовувати рахунки, на яких власники невідомим чином беруть участь у схемі, вважаючи, що вони всього лише продають свою криптовалюту, а не беруть участь у відмиванні злочинних коштів.

"ПриватБанк" уточнює, що наразі не вводили жодних спеціальних вимог або нових правил для клієнтів. Проте, згідно із законодавством, фінансові установи, включно з "ПриватБанком", зобов'язані проводити фінансовий моніторинг і реагувати на підозри в порушенні законів.

"В умовах курсу України на європейську інтеграцію вимоги фінмоніторингу і далі посилюватимуться, якщо ми як суспільство прагнемо стати частиною цивілізованого демократичного світу", — розповідає Роман Корнилюк, д.е.н., фінансовий аналітик YouControl.

Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, у розмові з OBOZ.UA додає: обійти фінансовий моніторинг банків не є можливим. Важливо дотримуватися принципів "фінансової гігієни". Здійснення переказів та отримання грошей з рахунків фізичних осіб без документального обґрунтування таких операцій є підозрілою практикою. Це особливо важливо, якщо йдеться про великі суми. Дотримання законодавчих вимог та надання необхідних документів під час фінансових операцій допомагає уникнути непорозумінь та запобігає можливим проблемам з фінансовими установами.

Як ілюстрацію Дубас наводить ситуацію, де вам видали значну суму готівкою, а ви маєте повертати її щомісяця на карту. Для того щоб мати підтвердження в разі запиту банку з приводу операції, рекомендується оформити письмову угоду про борг та умови його повернення.

"Поради для українців — стежити за фінансовою гігієною... Усі фінансові транзакції моніторяться. Завжди банк може ставити запитання", — розповідає експерт.

Як правильно користуватися карткою і не втратити доступ до рахунку

Фінансовий моніторинг насамперед фокусується на операціях, що виходять за рамки звичайної активності, таких як великі суми, готівкові операції тощо. Проте блокування картки може відбутися і в інших сценаріях. Наприклад, якщо ви отримали запит від банку про необхідність оновлення ваших анкетних даних і не відреагували на нього, банк має право розірвати з вами договір, що може призвести до блокування картки.

Крім того, фінансовий моніторинг збирається бути більш суворим. У Стратегії доходів, затвердженій Кабінетом Міністрів, передбачається, що незабаром банки надаватимуть інформацію про стан рахунків своїх клієнтів. Це означає, що податкові органи зможуть відстежувати суми, що надходять на рахунки українців, і перевіряти їх відповідність офіційному доходу.

Наразі банки надають до податкових органів лише інформацію про відкриття рахунку. Однак, за запитом правоохоронних органів, контролюючих інстанцій, також може бути надана інформація про суми на рахунку. У перспективі всі фінансові транзакції можуть стати доступними для податкових органів. Фінансовий моніторинг удосконалюватиметься, а вимоги до звітності посилюватимуться.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що хакери атакували українських військових у Signal, вдаючи з себе вербувальників ЦАХАЛ і 3 ОШБр. Під час кібератак злочинці поширювали архіви файлів LNK. Вони запускали шкідливі програми REMCOSRAT і REVERSESSH для несанкціонованого доступу до пристроїв.