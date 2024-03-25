Государственной исполнительной службой и частными исполнителями в 2023 году было выполнено почти 2 млн исполнительных документов. Сейчас почти 60% от общего количества исполнительных производств реализуются, в то же время суммы взысканий маленькие: лишь 6% от общей суммы, которую должны были получить от должников. А дела о долге в судах могут длиться от нескольких дней до нескольких лет.

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Принудительное исполнение решения суда является одним из механизмов, созданным для действенности судебной ветви власти в вопросе исполнения судебных решений. До появления института частных исполнителей система органов государственной исполнительной службы в полной мере не выполняла возложенные на нее задачи, а доля фактически выполненных судебных решений была очень низкой. Эти и другие факторы обусловили принятие Верховной Радой Украины в 2016 году Закона Украины "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов".

После полномасштабного вторжения: какие изменения произошли

С введением института частных исполнителей нагрузка на органы государственной исполнительной службы уменьшилась, потому что взыскатели имеют выбор, к кому обращаться для принудительного исполнения решения — государственному или частному исполнителю. Поэтому, говорит адвокат MORIS Соломия Йосипенко, сроки принудительного исполнения судебных решений сократились, а качество исполнения — повысилось.

Дела о долге в судах могут длиться от нескольких дней до нескольких лет Фото: Открытые источники

По словам юриста, механизм исполнительного производства довольно прост: кредитор обращается в суд и признает долг за должником. Следовательно, судебное решение является основанием для издания исполнительного документа (письмо, приказ) по взысканию этого долга. После этого взыскатель обращается в исполнительную службу и предъявляет такой документ к исполнению.

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Также адвокат напомнила об изменениях, затронувших институт частных исполнителей после полномасштабного вторжения — принятый 11.04.2023 Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения". Его положения в части частных исполнителей касаются прежде всего прекращения деятельности частных исполнителей, выехавших за пределы Украины на время военного положения, остановки любых исполнительных производств, где взыскателем является РФ или ее граждане. Также запрещены взыскания на пенсию, стипендию, кроме нескольких случаев, где должниками являются граждане РФ.

Любые исполнительные производства, где взыскателем является РФ или ее граждане, остановлены

Автоматическая блокировка: не совсем автоматическая

Что касается автоматической блокировки счетов, то, говорит Соломия Йосипенко, это работает не совсем автоматически. "Действительно, с 2021 года исполнителям было разрешено блокировать средства на счетах в рамках исполнительного производства, но для такой блокировки исполнитель должен совершить несколько обязательных действий. Механизм "автоматической блокировки средств" был введен с целью упростить деятельность исполнителей и обеспечить высокий уровень исполнения решений суда. Если перед принятием Приказа Министерства юстиции "О порядке автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках" и Постановления Национального банка "О внесении изменений в "Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны" исполнители были вынуждены направлять запросы во все банки, имеющие лицензию НБУ, запросы по уточнению информации о счете должника, а затем обращаться с заявлением о блокировании средств на счетах, то сейчас этот процесс значительно упростился", — отметила юрист.

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Исполнитель на основании решения суда, вступившего в законную силу и которое было ему предъявлено для принудительного исполнения, вносит сведения, в частности о наложении ареста на счета должников, в автоматизированную систему исполнительных производств, продолжает Соломия Йосипенко. И только после этого банк блокирует счет должника, а затем исполнитель взимает такие средства на счет взыскателя. Однако, нужно отметить, что исполнители продолжают направлять постановления об аресте счетов должников (в бумажном виде или в электронном виде с наложением ЭЦП) в украинские банки, которые еще не присоединились к автоматизированной системе исполнительного производства. Поэтому система действительно стала более автоматизированной, однако точно не "автоматической", ведь блокировка происходит контролируемо, исключительно в рамках исполнительного производства.

Блокировка банковских счетов происходит контролируемо, исключительно в рамках исполнительного производства

Длительность дела о долге в судах: от 5 дней до 3 лет

Отвечая на вопрос, сколько времени может длиться дело о долге в судах и как именно исполнителям удается добиться уплаты долга, эксперт говорит, что бывает по-разному. Прежде всего это зависит от способа, который подходит взыскателю для получения исполнительного документа."Если долг подпадает под критерии, когда можно обратиться с заявлением о выдаче судебного приказа (рассмотреть дело в приказном производстве) — процессуальное законодательство содержит четкие сроки рассмотрения такого заявления — 5 дней со дня его поступления, — отметила в комментарии Фокусу Соломия Йосипенко. — В результате рассмотрения такого заявления выдается судебный приказ, который является одновременно и исполнительным документом. После этого приказ с приложениями суд направляет должнику, и если не было подано заявление об отмене такого судебного приказа, документ вступает в силу и может быть предъявлен к исполнению".

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В вопросе взыскания долга за жилищно-коммунальные услуги такой процесс применяется в большинстве случаев из-за того, что Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" возлагает на потребителя обязанность по их оплате путем перечисления средств на счет поставщика такой услуги. Итак, долг за коммунальные услуги является бесспорным требованием, а потому поставщики обращаются в суд, получают исполнительный документ и подают его к исполнителю.

У исполнителя достаточно много возможностей взыскать средства: от блокировки счетов в банке до ареста имущества и реализации его на публичных торгах

Другим способом получить исполнительный документ от суда является обращение с исковым заявлением. Производство по таким делам длится долго — от трех месяцев до нескольких лет. Такой способ применяют в основном в случаях, когда задолженность больше, чем за три года, или существуют другие основания, которые не позволяют обращаться в суд в рамках приказного производства. В соответствии с законодательством, а именно статьей 12 Закона, на обращение к исполнителю у взыскателя есть 3 года со дня выдачи судебного приказа. Поэтому срок исполнительного производства прежде всего зависит от самого взыскателя и времени, когда он обратится непосредственно к исполнителю. У исполнителя достаточно много возможностей взыскать средства: от блокировки счетов в банке до ареста имущества и реализации его на публичных торгах, в результате чего появляются средства для погашения такого долга. Однако процедура реализации имущества за долг перед поставщиками коммунальных услуг встречается на практике крайне редко: суммы взыскания не настолько велики, чтобы использовать для их погашения имущество должника.

Напомним, что за время войны украинцы задолжали за свет 15 млрд грн.

Как ранее писал Фокус, если должнику отключили, например, электроэнергию, восстановить эту услугу можно только после уплаты задолженности. К тому же за повторное подключение придется заплатить немалые деньги.