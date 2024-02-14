Более двух тысяч гривен за свет: сколько будут платить украинцы за повторное подключение

Украинцам нужно вовремя рассчитываться за коммунальные услуги, чтобы не оказаться в списках должников. Впрочем, если уж так случилось, что потребителю отключили, например, электроэнергию, восстановить эту услугу можно только после уплаты задолженности. К тому же, за повторное подключение тоже придется платить.

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Как известно, с начала войны в Украине появился мораторий на штрафы и отключение должников от коммунальных услуг. Но в конце 2023 года правительство решило его отменить, поскольку население накапливало долги. И теперь украинцам, которые задолжали немалую сумму за свет, могут отключить эту услугу. А за восстановление подачи электроэнергии потребителям придется доплачивать. Об этом пишет издание "Волынская служба новостей" (ВСН).

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Так, в "Волыньоблэнерго" журналистам объяснили, рассказали, что отключение электроэнергии грозит только тем потребителям, которые игнорируют платежки. Как отмечается, компания обеспечивает током более 400 тысяч бытовых потребителей, но почти 18 тысяч клиентов имеют просроченную задолженность (не платят за электричество уже более трех месяцев).

Поэтому если поставщик имеет информацию, что клиент не оплачивает счета за свет, такого потребителя могут отключить от услуги. Получив от электропоставщика обращение об отключении, оператор системы распределения "Волыньоблэнерго" прекратит распределение электрической энергии для клиента.

Сколько стоит восстановить услугу

По информации, которую озвучили в "Волыньоблэнерго", чтобы восстановить электроснабжение, потребителям придется оплатить не только долг, но и оплатить подключение электроустановки. Эти работы оцениваются 695,4 гривны, если нужно выполнить работы в электросчетчике на коммутационном аппарате. Еще более 2 тысяч гривен придется заплатить в случае проведения работ на воздушной линии.

"Должникам стоит в кратчайшие сроки урегулировать вопрос долга и избежать неприятных последствий", — отметили в компании.

Какая сумма долга станет причиной отключения света потребителю

Как рассказала Фокусу адвокатесса Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова, в украинском законодательстве ничего не сказано о минимальном показателе задолженности, из-за которого потребителю могут отключить коммунальные услуги. Поэтому существуют случаи, когда поставщик через суд требовал взыскать с потребителя и десять тысяч гривен, и даже одну тысячу.

"По общим нормам, оплата услуг осуществляется не позднее последнего дня месяца, следующего за расчетным периодом, если иной порядок и сроки не определены договором. Никакого ограничения по сумме такого долга не предусмотрено, были случаи, когда в суд поставщик обращался с требованием о взыскании с потребителя и 1 тысячу гривен, и 10 тысяч грн. Поэтому сказать, какая сумма долга станет критической именно для определенного домовладения, заранее невозможно", — пояснила она.

Ранее Фокус объяснял, как потребителям узнать, что они находятся в зоне риска и потенциально подпадают под возможное отключение. Также напомним, куда украинцам обращаться, если стоимость коммунальных услуг кажется им завышенной.