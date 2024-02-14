Понад дві тисячі гривень за світло: скільки платитимуть українці за повторне підключення

Українцям потрібно вчасно розраховуватися за комунальні послуги, щоби не опинитися у списках боржників. Втім, якщо вже так сталося, що споживачу відключили, наприклад, електроенергію, відновити цю послугу можна тільки після сплати заборгованості. До того ж, за повторне підключення теж доведеться платити.

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Як відомо, з початку війни в Україні з'явився мораторій на штрафи та відключення боржників від комунальних послуг. Але наприкінці 2023 року уряд вирішив його скасувати, оскільки населення накопичувало борги. Тож тепер українцям, які заборгували чималу суму за світло, можуть відключити цю послугу. А за відновлення подачі електроенергії споживачам доведеться доплачувати. Про це пише видання "Волинська служба новин" (ВСН).

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Так, у "Волиньобленерго" журналістам пояснили, розповіли, що відключення електроенергії загрожує лише тим споживачам, які ігнорують платіжки. Як зазначається, компанія забезпечує струмом понад 400 тисяч побутових споживачів, але майже 18 тисяч клієнтів мають прострочену заборгованість (не сплачують за електрику вже понад три місяці).

Тож якщо постачальник має інформацію, що клієнт не оплачує рахунки за світло, такого споживача можуть відключити від послуги. Отримавши від електропостачальника звернення про відключення, оператор системи розподілу "Волиньобленерго" припинить розподіл електричної енергії для клієнта.

Скільки коштує відновити послугу

За інформацією, яку озвучили у "Волиньобленерго", щоби відновити електропостачання, споживачам доведеться сплатити не тільки борг, а й оплатити підключення електроустановки. Ці роботи оцінюються 695,4 гривні, якщо потрібно виконати роботи в електролічильнику на комутаційному апараті. Ще понад 2 тисячі гривень доведеться заплатити у разі проведення робіт на повітряній лінії.

"Боржникам варто у якнайкоротші терміни врегулювати питання боргу та уникнути неприємних наслідків", – зазначили у компанії.

Яка сума боргу стане причиною відключення світла споживачу

Як розповіла Фокусу адвокатеса Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова, в українському законодавстві нічого не сказано про мінімальний показник заборгованості, через який споживачу можуть відключити комунальні послуги. Тож існують випадки, коли постачальник через суд вимагав стягнути зі споживача і десять тисяч гривень, і навіть одну тисячу.

"За загальними нормами, оплата послуг здійснюється не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, якщо інший порядок та строки не визначені договором. Жодного обмеження по сумі такого боргу не передбачено, були випадки, коли до суду постачальник звертався з вимогою про стягнення зі споживача і 1 тисячу гривень, і 10 тисяч грн. Тож сказати, яка сума боргу стане критичною саме для певного домоволодіння, наперед неможливо", — пояснила вона.

Раніше Фокус пояснював, як споживачам дізнатися, що вони перебувають у зоні ризику та потенційно підпадають під можливе відключення. Також нагадаємо, куди українцям звертатись, якщо вартість комунальних послуг здається їм завищеною.