За час війни українці заборгували за світло 15 млрд грн: хто найбільший неплатник

За словами глави НЕК "Укренерго" Юрія Бойка, скасування мораторію на вимкнення електроенергії через борги і введення штрафів для боржників допоможуть знизити рівень несплати серед населення.

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З початку повномасштабного вторгнення Росії українці накопичили заборгованість за електроенергію в розмірі 15 мільярдів гривень. Про це повідомив глава НЕК "Укренерго" Юрій Бойко виданню ExpPro.

Згідно з його словами, регіони з найзначнішими заборгованостями за електроенергію охоплюють Київ і Київську область, Дніпропетровську та Харківську області.

"Багато це чи мало? На мій погляд, це дуже багато. Серед найбільших боржників — багато областей, яких би там не повинно було бути", — вказує він.

Бойко висловив сподівання на те, що скасування мораторію на вимкнення електроенергії через борги та введення штрафів для боржників допоможуть знизити рівень несплати.

"З моєї точки зору, рішення про зняття мораторію було ухвалено занадто пізно. Це слід було зробити приблизно 15 місяців тому", — зазначив Бойко.

У кого найбільші борги за світло

За словами Бойка, регіони з найзначнішими заборгованостями за електроенергію охоплюють Київ і Київську область, а також Дніпропетровську та Харківську області.

Він пояснив, що країна пережила шок перших місяців війни, стабілізувала роботу економіки, фінансової та банківської систем, окрім того, агресора успішно вигнали зі значної частини території, і активні бойові дії тривають не на всій території нашої держави, тому борги деяких регіонів, на його думку, викликають питання.

"Ставлю риторичне запитання: яким чином бойові дії, наприклад, на Харківщині мають виправдовувати факт несплати за спожиту електроенергію, наприклад, у м. Києві? На моє тверде переконання, ніяким", — зазначив Бойко.

Нагадаємо, директор аналітично-дослідницького центру "Інститут міста" Олександр Сергієнко заявив, що заборгованість українців за комунальними послугами не така велика, як стверджують деякі ЗМІ, а найбільші борги — у мешканців Печерського та Оболонського районів Києва.

Нагадаємо також, 11 січня стало відомо, що українцям почнуть відключати світло через борги з кінця січня 2024 року. Гендиректор компанії Сергій Коваленко пояснив, що без електрики насамперед залишаться клієнти з найбільшими заборгованостями.