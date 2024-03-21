Коммунальные долги — один из самых болезненных вопросов украинской системе ЖКХ. Как законодательство сейчас регулирует возврат долгов за коммуналку и изменилась ли судебная практика по коммунальному долгу в последнее время? В ответах Фокус разбирался вместе с юристами.

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Долги за коммунальные услуги в Украине зашкаливают: по состоянию на 1 января 2024 года они превысили 43 млрд грн. Поставщики уже даже перешли к радикальным мерам — начали отключать должников от услуг, хотя, по мнению экспертов, в период войны это и выглядит негуманно.

Юристы говорят, что все происходит в рамках законодательства. В соответствии с п. 1 ст. 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги на потребителя возлагается обязательство уплатить пеню в размере, установленном в договоре о предоставлении жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 8 этого же Закона, поставщик коммунальных услуг имеет право прекратить/приостановить предоставление коммунальных услуг в случае их неуплаты или оплаты в неполном объеме.

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"В период с 5 марта 2022 года по 29 декабря 2023 года существовал запрет поставщикам коммунальных услуг прекращать должникам предоставление коммунальных услуг, а также начислять пеню, инфляционные потери, 3% годовых в соответствии с Постановлением Кабмина №206 "Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения", — напоминает адвокат MORIS Соломия Йосипенко. — Однако по состоянию на сегодня, соответствующий мораторий на отключение и начисление пени сохранился только для жителей территорий, где ведутся боевые действия, и временно оккупированных территорий. Кроме того, запрещено прекращать предоставление коммунальных услуг потребителям, дома которых были повреждены в результате боевых действий. Это касается и исполнительных производств".

С отменой Постановления Кабмина №206 "О некоторых вопросах оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения" судебная практика вернулась к довоенному периоду, объясняет Соломия Йосипенко. И добавляет: в то же время поставщики коммунальных услуг начали активно обращаться в суд с целью взыскания таких задолженностей. "Здесь нужно обратить внимание, что пеня, инфляционные потери и 3% годовых не начисляются на задолженность, возникшую в период действия упомянутого выше Постановления, однако на другие периоды это не влияет", — отмечает юрист.

Недвижимость должника окажется под угрозой, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы, то есть 142000 грн

При наличии судебного приказа о взыскании суммы задолженности за коммунальные услуги, взыскатель (поставщик жилищно-коммунальных услуг) обращается в исполнительную службу или частного исполнителя с исполнительным документом о взыскании задолженности в принудительном порядке, после чего исполнитель открывает исполнительное производство. Первым шагом во взыскании по исполнительному документу будет блокировка счетов должника в банке. Однако, говорит юрист, временно, на период действия военного положения в Украине существуют определенные исключения.

"Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных особенностей организации принудительного исполнения судебных решений и решений других органов во время действия военного положения" физические лица — должники могут осуществлять расходные операции с арестованного счета в пределах двух минимальных размеров заработной платы в месяц (на сегодня это 14 200 грн), — отметила Соломия Йосипенко, — Кроме того, граждане-должники могут платить налоги и сборы, при условии, что заблокированный счет определен для осуществления расходных операций. В случае отсутствия у должника средств (в том числе на заблокированных счетах), достаточных для удовлетворения требований взыскателя, вторым шагом по взысканию суммы долга является наложение ареста на принадлежащее должнику имущество".

Исполнитель может арестовать имущество должника, арестовать все банковские счета, с которых будет списываться сумма для погашения текущей задолженности

Управляющий партнер ЮК Winner адвокат Игорь Ясько обращает внимание на то, что в законодательстве не определен размер долга, при котором абоненту могут прекратить поставку услуг. "Чаще всего долги до 3 лет рассматриваются в порядке приказного производства. Исполнительное производство является завершающей стадией судебного процесса, принудительным исполнением постановлений и приказов. Исполнитель может арестовать имущество должника, арестовать все банковские счета, с которых будет списываться сумма для погашения текущей задолженности. Имущество должника, в частности недвижимость, окажется под угрозой, если долг превышает 20 размеров минимальной заработной платы, то есть 142000 грн, но только если нет достаточных финансовых средств или движимого имущества", — говорит юрист. И уточняет: если в квартире или доме зарегистрированы несовершеннолетние или люди с инвалидностью, для выселения и продажи квартиры понадобится разрешение органов опеки и попечительства или соответствующее решение суда.

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