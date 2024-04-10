Українцям блокують банківські рахунки під час війни: як повернути арештовані кошти

За словами юристки Анастасії Шаховець, наявність невиконаних боргових зобов’язань за судовими рішеннями — законна підстава для блокування банками рахунків клієнтів.

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Примусове стягнення заборгованості з рахунків громадян виконує державна виконавча служба на підставі рішення судів та інших органів, відповідно до законодавства України. Це передбачає, наприклад, арешт рахунків у банку, і цей процес відбувається навіть під час війни. Про це розповіла юристка Анастасія Шаховець

Спеціалістка пояснила, що виконавчі служби арештовують банківські рахунки боржників згідно з законодавством, оскільки таке право регулюється законом "Про виконавче провадження". Тобто, якщо боржник проігнорував рішення суду, тоді виконавча служба блокує кошти особи на рахунках в банку, щоби погасити борги.

Отже, за словами Анастасії Шаховець, наявність невиконаних боргових зобов’язань за судовими рішеннями — законна підстава для блокування банками рахунків клієнтів. Водночас заблокувати банківські рахунки українців можуть з наступних причин:

якщо є борги та невиконані зобов’язання. Найпоширеніша причина блокування — це коли громадянин заборгував банку чи іншим кредиторам. Наприклад, не сплатив кредити, аліменти на дітей або не оплатив штрафи. Тоді банк, після звернення виконавчої служби, блокує кошти на рахунках клієнта, який має заборгованість для подальшого стягнення необхідної суми.

якщо відбуваються підозрілі фінансові операції. Банк може блокувати рахунок, якщо якісь транзакції викликатимуть підозру щодо можливого відмивання грошей, фінансування тероризму або іншої протизаконної діяльності, пов’язаної з рухом грошей.

на вимогу правоохоронних органів. Для цього має бути постанова у рамках кримінальної справи. Тоді фінансова установа має заблокувати рахунок клієнта на період досудового розслідування.

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"Ці підстави для блокування рахунків передбачені чинним законодавством, і банківські установи повинні їх дотримуватися. Але при цьому важливо забезпечити прозорість процедури блокування та захист законних прав клієнтів", — розповіла Шаховець.

Чи можна розблокувати арештовані рахунки

За словами юристки, в українців є кілька можливостей для того, щоби скасувати арешт свого рахунку. Наприклад:

Сплатити борг. Якщо рахунок заблокували саме з причини боргу, тоді потрібно просто погасити заборгованість. Після цього виконавчій службі потрібно буде надати квитанцію про сплату, а арешт з рахунку буде знятий.

Оскаржити арешт у суді. Якщо є дійсні підстави вважати, що блокування рахунку було неправомірним, можна оскаржити це поданням позову до суду.

Звернутися до правоохоронних органів. Якщо заблокувати рахунок вимагали органи досудового розслідування, тоді варто дізнатися про причину, яка спонукала їх це зробити. Для цього потрібно звернутися до правоохоронних органів та спробувати усунути підстави, які стали причиною того, що банківський рахунок опинився під арештом. Наприклад, громадянин може надати докази законного походження коштів.

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