Час саджати. Чи загрожує Україні дефіцит картоплі у 2022 році

Як вирощують картоплю в Україні під час війни та чи вистачить її для внутрішнього споживання наступного року.

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Початок травня для багатьох українців асоціюється з посадкою картоплі. До цього процесу часто залучалася вся сім'я і навіть молодим поколінням містян було важко уникнути "картопляної повинності" на батьківському або бабусиному городі.

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Така увага до картоплі пояснюють особливістю раціону українців. Як зазначає Марина Клименко, провідна економістка відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки", Україна знаходиться на другому місці після Білорусі зі споживання картоплі на душу населення: українці з'їдають по 139 кг картоплі на людину на рік, тоді як середньосвітовий показник становить всього 33 кг.

Відповідно, вирощування картоплі можна порівняти з "національним видом спорту", в якому країна традиційно демонструє успіхи. Клименко зазначає, що Україна входить до ТОП-5 виробників картоплі у світі, поступаючись лише Китаю, Індії та РФ.

[ + – ] Кожен українець у середньому з'їдає по 139 кг картоплі щорічно Фото: Соцсети

Де садять картоплю в Україні у 2022 році

За даними Держстату, в Україні у 2021 році з площі 1,3 млн га зібрали 21,3 млн тонн картоплі.

"На українському ринку 98% картоплі одержують на своїх присадибних ділянках громадяни, і лише 2% вирощують промислові підприємства, — зазначає Світлана Литвин, аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ). — Картоплю вирощують по всій країні. Лідерами виступають Житомирська (9% валового збору), Львівська (8%) та Вінницька (7%) області".

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У першій декаді травня картопляна посівна в самому розпалі.

"Роботи розпочалися по всій Україні: від Херсона до півночі Житомирської області. Адже в період воєнного стану картопля ввійшла до переліку найпопулярніших у населення продуктів у гарячих точках, — розповідає Марина Клименко. — Проте традиційні картоплярські регіони, які щойно звільнили з-під окупації, спершу повинні розмінувати поля". Йдеться про землі Чернігівщини, Житомирщини та Київщини, де роботи проходять із запізненням.

На півдні, за словами Клименко, суттєво зменшили площі під картоплею через брак матеріальних засобів та невпевненість у стабільності поливу, адже питання постачання води з Північнокримського каналу на сьогодні не розв'язане.

[ + – ] Україна входить до ТОП-5 виробників картоплі у світі Фото: pexels.com

"Промисловим вирощуванням картоплі в Україні у 2022 році здебільшого займаються в Дніпропетровській області, у Центральному Сході та на Заході України, де багато фермерів переглядають структуру посівів, роблячи акцент на картоплі. Збільшення посівів картоплі очікують і в домогосподарствах", — підсумовує Клименко.

Що відбувається на картопляному ринку

За словами Марини Клименко, у 2021 році Україна зібрала значно більше картоплі, ніж у 2020-му, що дозволило продавати цей продукт на зовнішніх ринках. За даними Держстату, в січні 2022 року Україна експортувала картоплі на $1,14 млн, тоді як за аналогічний період минулого року такі постачання були мінімальними. Найбільше картоплі Україна продала Білорусі, Азербайджану та Молдові.

За інформацією Світлани Литвин, обсяги імпорту картоплі в Україну становлять менше ніж 1% валового збору всередині країни й істотного впливу на ринок не мають. На думку співрозмовниці Фокусу, імпортні постачання створюють конкуренцію лише для ранньої картоплі, або для продукції, яку додатково миють, фасують, чистять тощо.

[ + – ] В Україні навесні 2022 року овочі дорожчають, а картопля подешевшала Фото: Getty Images

Проте, як зазначає Клименко, зараз на тлі зменшення запасів якісної картоплі в українських господарствах стримувати ціни дає змогу об'ємна пропозиція продукції з-за кордону. "Головною причиною зниження цін стало збільшення пропозиції як імпортної, так і місцевої картоплі, оскільки на українському ринку сьогодні пропонують якісну торішню картоплю з Польщі, ціни на яку аналогічні місцевим. Тим часом більшість українських селян прагне якнайшвидше реалізувати свою продукцію, оскільки її якість продовжує погіршуватися", — коментує Марина Клименко.

Через це гуртові ціни на картоплю у квітні опустилися до 4-8 грн за кг, а середня роздрібна ціна становила 11,70 грн за кг, що на 20% менше, ніж наприкінці березня 2022 року. Якщо порівняти з квітнем 2021 року, картопля в Україні також коштує на 25% дешевше. За прогнозними оцінками вчених Інституту аграрної економіки, підвищення ціни на картоплю у травні-червні 2022 року не очікують, а українські фермери не відкидають подальшого її здешевлення.

Чи вистачить Україні картоплі наступного року

"Війна з Росією не призведе до стрімкого скорочення обсягів виробництва картоплі в областях, де не тривають активні бойові дії. Адже цієї весни через війну садити картоплю на своїх ділянках почали навіть ті українці, які не робили цього роками. Також збільшили посадку картоплі невеликі фермерські та промислові господарства", — розповідає Світлана Литвин.

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Співрозмовниця Фокусу додає, що на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей під картоплею знаходиться лише близько 7% площ. В інших регіонах України, за попередньою оцінкою, посадки картоплі трохи збільшили. Враховуючи, що близько 12% українців тимчасово залишили територію країни, Світлана Литвин упевнена: навіть за поганої врожайності картоплі вистачить для внутрішніх потреб.

Проте Марина Клименко попереджає, що через війну ранньої картоплі з Херсонської, Миколаївської, Запорізької та частини Дніпропетровської області очікувати не варто. Це може вплинути на ціни. На початку травня в одній із мереж супермаркетів молоду картоплю з України продають по 149 грн за кг, з Ізраїлю — по 78,5 за кг, з Єгипту — по 47 грн за кг.

Як раніше писав Фокус, дефіцит інших "салатних" овочів може бути помітнішим.