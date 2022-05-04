Пора сажать. Угрожает ли Украине дефицит картофеля в 2022 году

Как выращивают картошку в Украине во время войны и хватит ли ее для внутреннего потребления в следующем году.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Начало мая для многих украинцев ассоциируется с посадкой картофеля. К этому процессу часто привлекалась вся семья и даже молодым поколениям горожан было трудно избежать "картофельной повинности" на родительском или бабушкином огороде.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Такое внимание к картофелю объясняется особенностью рациона украинцев. Как отмечает Марина Клименко, ведущий экономист отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики", Украина находится на втором месте после Беларуси по потреблению картошки на душу населения: украинцы съедают по 139 кг картошки на человека в год, тогда как среднемировой показатель составляет всего 33 кг.

Соответственно, выращивание картофеля сравнимо с "национальным видом спорта", в котором страна традиционно демонстрирует успехи. Клименко отмечает, что Украина входит в ТОП-5 производителей картофеля в мире, уступая только Китаю, Индии и РФ.

[ + – ] Каждый украинец в среднем съедает по 139 кг картофеля ежегодно Фото: Соцсети

Где сажают картошку в Украине в 2022

По данным Госстата, в Украине в 2021 году с площади 1,3 млн. га собрали 21,3 млн. тонн картофеля.

"На украинском рынке 98% картофеля получают на своих приусадебных участках граждане, и только 2% выращивают промышленные предприятия, — отмечает Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). – Картофель производят по всей стране. Лидерами выступают Житомирская (9% валового сбора), Львовская (8%) и Винницкая (7%) области".

Важно

Салатный вопрос. Почему Украина летом 2022 рискует остаться без собственных овощей

В первой декаде мая картофельная посевная в самом разгаре.

"Работы начались по всей Украине: от Херсона до севера Житомирской области. Ведь в период военного положения картошка вошла в перечень наиболее востребованных у населения продуктов в горячих точках, — рассказывает Марина Клименко. — Однако традиционные картофелеводческие регионы, только что освободившиеся из-под оккупации, для начала должны разминировать поля". Речь идет о землях Черниговщины, Житомирщины и Киевщины, где работы проходят с опозданием.

На юге, по словам Клименко, существенно уменьшили площади под картофелем из-за нехватки материальных средств и неуверенности в стабильности полива, ведь вопрос поставки воды из Северо-Крымского канала на сегодня не решен.

[ + – ] Украина входит в ТОП-5 производителей картофеля в мире Фото: pexels.com

"Промышленным выращиванием картофеля в Украине в 2022 году в основном занимаются в Днепропетровской области, в Центральном Востоке и на Западе Украины, где многие фермеры пересматривают структуру посевов, делая акцент на картофеле. Увеличение посевов под картофелем ожидается и в домохозяйствах", — заключает Клименко.

Что происходит на картофельном рынке

По словам Марины Клименко, в 2021 году Украина собрала значительно больше картофеля, чем в 2020-м, что позволило продавать этот продукт на внешних рынках. По данным Госстата, в январе 2022 года Украина экспортировала картофеля на $1,14 млн, тогда как в аналогичный период прошлого года такие поставки были минимальными. Больше всего картофеля Украина продала Беларуси, Азербайджану и Молдове.

По информации Светланы Литвин, объемы импорта картофеля в Украину составляют менее 1% валового сбора внутри страны и существенного влияния на рынок не оказывают. По мнению собеседницы Фокуса, импортные поставки создают конкуренцию только для раннего картофеля, или для продукции, которую дополнительно моют, фасуют, чистят и т.д.

[ + – ] В Украине весной 2022 года овощи дорожают, а картошка — подешевела Фото: Getty Images

Однако, как отмечает Клименко, сейчас на фоне уменьшения запасов качественного картофеля в украинских хозяйствах сдерживать цены позволяет объемное предложение продукции из-за рубежа. "Главной причиной снижения цен стало увеличение предложения как импортного, так и местного картофеля, поскольку на украинском рынке сегодня предлагается качественный прошлогодний картофель из Польши, цены на который аналогичны местным. Тем временем большинство украинских крестьян стремится как можно быстрее реализовать свою продукцию, поскольку ее качество продолжает ухудшаться", — комментирует Марина Клименко.

В связи с этим, оптовые цены на картофель в апреле опустились до 4-8 грн. за кг, а средняя розничная цена составила 11,70 грн. за кг, что на 20% меньше, чем в конце марта 2022 года. По сравнению с апрелем 2021 года картофель в Украине также стоит на 25% дешевле. По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, повышение цены на картофель в мае-июне 2022 года не ожидается, а украинские фермеры не исключают дальнейшего ее удешевления.

Хватит ли Украине картофеля в следующем году

"Война с Россией не приведет к стремительному сокращению объемов производства картофеля в областях, где не ведутся активные боевые действия. Ведь этой весной из-за войны сажать картофель на своих участках начали даже те украинцы, которые не делали этого годами. Также увеличили насаждение картофеля небольшие фермерские и промышленные хозяйства", – рассказывает Светлана Литвин.

Важно

Арбузы без баржи. Как оккупация Херсона изменит цены на овощи и фрукты

Собеседница Фокуса добавляет, что на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей под картофелем находится всего около 7% площадей. В других регионах Украины, по предварительной оценке, посадки картошки немного увеличили. Учитывая, что около 12% украинцев временно покинули территорию страны, Светлана Литвин уверена: даже при плохой урожайности картофеля хватит для внутренних нужд.

Тем не менее, Марина Клименко предупреждает, что из-за войны раннего картофеля из Херсонской, Николаевской, Запорожской и части Днепропетровской области ожидать не стоит. Это может сказаться на ценах. В начале мая в одной из сетей супермаркетов молодой картофель из Украины продают по 149 грн за кг, из Израиля – по 78,5 за кг, из Египта – по 47 грн за кг.

Как ранее писал Фокус, дефицит других "салатных" овощей может быть более заметен.