Потрібні гроші. Як українські компанії отримують кредити під 0% під час війни

Бізнес в Україні потребує фінансової підтримки, адже війна не лише порушила ланцюги постачання, а й суттєво скоротила попит на різних ринках. У банках кажуть — кредитування є, але найчастіше за держпрограмами й не для всіх клієнтів.

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Зниження економічної активності та втрата робочої сили, звісно, вплинули на стабільність роботи українського бізнесу. Там скаржаться на дефіцит обігових коштів та складнощі з фінансуванням поточних витрат.

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Тим часом у банках вже в лютому йшов відтік коштів із рахунків компаній. Знижувався й обсяг виданих компаніям кредитів. За даними НБУ, на 1 березня, якщо порівняти з 1 лютого, обсяг кредитів, наданих суб'єктам господарювання, впав на 3% до 790,6 млрд грн. Сума коштів на рахунках підприємств за цей же період скоротилася на 7% до 695,5 млрд грн.

Фокус з'ясував, як банки під час війни кредитують підприємства, і чи зростає відсоток компаній, які не можуть розрахуватися за раніше отриманими позиками.

Старий борг. Як бізнес розраховується за кредитами під час війни

Війна не могла не вплинути на можливості бізнесу платити за кредитами. В банках кажуть — вплив воєнного стану на компанії є й дуже суттєвий.

"Багато підприємств опинилися в зоні воєнних дій і суттєво постраждали або навіть знищені. Вкрай негативно війна вплинула на деякі сегменти бізнесу, пов'язані з імпортом або виробництвом товарів тривалого використання. Відносно непогано почуваються виробники продовольства, розташовані в західних регіонах. Увесь інший бізнес так чи інакше страждає щонайменше від зниження попиту, як максимум — від прямих наслідків російської агресії", — розповіла Фокусу Тетяна Коляско, директорка департаменту з роботи з бізнес-клієнтами Юнекс Банку.

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За її словами, якість обслуговування кредитів впала і зараз банки проводять дуже серйозну роботу з портфелями.

"Зараз ми шукаємо найкомфортніший і найзрозуміліший обом сторонам вихід. Канікулами можуть скористатися всі наші клієнти, проте більшість — майже 80% — все ж таки намагаються платити щонайменше відсотки, щоб не збільшувати навантаження в майбутньому", — каже Тетяна Коляско.

Платити необов'язково: чи пропонують банки бізнесу кредитні канікули

Щоб урятувати партнерські відносини з компаніями та допомогти підприємствам у складні часи, банки часто пропонують кредитні канікули.

"Банк пішов назустріч клієнтам і не застосовує штрафні санкції або заходи примусового стягнення з початку воєнного стану до 1 червня 2022 року, однак це не звільняє від сплати заборгованості позичальником. Запити на реструктуризацію розглядають в індивідуальному порядку", — зазначає Орест Кореновський, виконавчий директор напрямку управління ризиками Кредобанку.

Ощадбанк також запровадив кредитні канікули, вони діють до кінця травня.

"На період кредитних канікул відтерміновують виплати по тілу кредитів та відсотках. В цей час не застосовуватимуть будь-які штрафні санкції за невиконання або неповне виконання чинних кредитних договорів. Кредитні канікули для всіх клієнтів розпочнуться автоматично, для їхнього запровадження не потрібно звертатися до банку", — повідомила директорка департаменту мікро-, малого та середнього бізнесу Ощадбанку Наталія Буткова-Вітвицька.

І все-таки попри втрату доходів, компанії намагаються розраховуватися за старими кредитами.

"Протягом березня кредитними канікулами користувалися автоматично всі клієнти, але водночас ми отримали сотні мільйонів гривень погашення кредитного портфеля, попри канікули. Запити на реструктуризацію, авжеж є, не масові", — наголосила Оксана Куцоконь, директорка департаменту бізнес-банкінгу Райффайзен Банку.

Нові гроші. Як банки кредитують бізнес у квітні 2022 року

У квітні банки вже сміливіше ставляться до фінансування бізнес-клієнтів. Якщо в березні майже всім клієнтам у кредитуванні відмовляли, то у квітні почали виділяти кошти за кредитами, узгодженими кредитним комітетом банку раніше.

"Здебільшого зараз фінансують раніше узгоджені кредитні лінії на покриття касових розривів. Це цілком нормальна ситуація з огляду на воєнний стан. До того ж дуже суттєво впав і попит на кредитування, тому загалом на ринку зберігався баланс. Зараз попит на нові кредити постійно зростає, але, як і раніше, якщо відкинути пільгові держпрограми, фінансують переважно лише раніше відкриті кредитні ліміти", — пояснила Тетяна Коляско.

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У банках часто намагаються виділити сегменти бізнесу, яким доступне кредитування. Найчастіше йдеться про агробізнес, але не лише. "Ключовий пріоритет для банку в кредитуванні сегмента МСБ — підприємства агропромислового комплексу, харчової промисловості та ритейлу. За підтримки з боку держави таке фінансування — забезпеченіше", — говорить директор департаменту корпоративного бізнесу банку "Південний" Олександр Матюшенко.

У Райффайзен Банку повідомили: банк не припиняв нове кредитування.

"З першого тижня війни ми надавали кредити критичним для воєнного часу галузям — аграріям, виробникам та підприємствам з торгівлі харчами, медичними препаратами, паливом", — розповіла Оксана Куцоконь. Вона пояснює: сьогодні банк розглядає насамперед запити на обігові кошти, зокрема, на посівну.

У банках кажуть, що найбільше кредитів видають зараз саме на обігові кошти. Так компанії отримують вкрай потрібне фінансування своєї діяльності, що в умовах воєнного стану є вагомою підтримкою.

"Оцінюючи попит у розподілі на обігові кошти та інвестиційні кредити, зазначаємо, що 70-80% запитів стосуються саме обігових коштів. Під час консультування підприємств з релокації бізнесу ми враховуємо те, що такі компанії також, починаючи діяльність на новому місці, потребують додаткових оборотних коштів", — пояснила Фокусу Наталія Буткова-Вітвицька.

Кредит під 0%: які умови державної кредитної програми для бізнесу

У квітні багато банків працюють за державними програмами, серед яких вже добре відома програма "Доступні кредити 5-7-9%". За даними Мінфіну, лише з 11 по 15 квітня банки видали у межах програми 2,77 млрд грн.

Відповідно до умов, кредит видають на термін до 60 місяців (за кредитами на реалізацію інвестпроєкту та рефінансування заборгованості); до 36 місяців (за кредитами на поповнення обігових коштів та рефінансування заборгованості); до 6 місяців (за кредитами на посівну кампанію 2022 року).

Ставка за програмою "5-7-9%" — 0% річних — на період воєнного стану + 1 місяць та 5% до кінця терміну кредитування для фінансування суб'єктів підприємництва з метою запобігання російській агресії та подолання її наслідків, від 7% до 5% річних — для позичальників з розміром річного доходу від господарської діяльності до 50 млн грн та від 9 до 5% річних — для позичальників із розміром річного доходу від господарської діяльності понад 50 млн грн.

Нагадаємо, через воєнний стан банки запропонували бізнесу кредитні канікули.

Для клієнтів-фізосіб у банках зараз також діють кредитні канікули, проте там пояснюють, що це не означає скасування боргу, а лише можливість сплатити за позикою пізніше.