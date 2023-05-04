Проєкт "Хочу жити": у квітні понад 3000 російських військових добровільно здалися в полон (відео)

За результатами соціологічного дослідження Координаційного штабу проєкту майже 40% росіян здалися в полон добровільно. Вищу освіту мають лише 10,9% опитаних.

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Кількість звернень від російських військових у межах держпроєкту "Хочу жити" у квітні становило понад три тисячі. Про це 4 травня розповів речник проєкту Віталій Матвієнко під час брифінгу.

"За квітень кількість звернень у нас зросла порівняно з березнем 2023 року на 10% і становить 3200 звернень", – зазначив Матвієнко.

Також Матвієнко розповів, що всього за час існування проєкту "Хочу жити" офіційний сайт відвідало понад 36 мільйонів осіб, з яких 32 мільйони з Росії, а також було отримано понад 16 тисяч заявок від російських військових. За даними соціального опитування, майже 40% російських солдатів у квітні здалися в полон добровільно.

Також на пресконференції стало відомо про результати першого соціологічного дослідження, яке провів Координаційний штаб у рамках проєкту "Хочу жити". Опитування проводилося у квітні 2023 року методом анкетування, участь у ньому взяло 400 військовополонених з РФ.

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Результати дослідження, за словами керівника проєктів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Скоцика, показали, що вищу освіту серед опитаних російських військових мають лише 10,9%. При цьому 12,2% не здобули середньої освіти, 19,2% закінчили лише середню школу, середню спеціальну освіту мають 57,7% опитаних.

Також соціологічне опитування допомогло встановити, що на воєнні дії в Україну було відправлено солдатів, які представляли практично всі регіони Росії, а також незаконно мобілізованих громадян із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей та півострова Крим.

Нагадаємо, за березень 2023 року на сайті проєкту "Хочу жити" зафіксовано 12 млн відвідувань, а також Україна отримала понад 3000 звернень від росіян, які захотіли здатися в полон.

За інформацією на початок квітня, російські військові почали значно частіше звертатися в проєкт "Хочу жити", щоб здатися в полон. Це відбувається на тлі великих втрат ЗС РФ та контрнаступу ЗСУ.