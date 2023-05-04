Проект "Хочу жити": в апреле более 3000 российских военных добровольно сдались в плен (видео)

По результатам социологического исследования Координационного штаба проекта, около 40% россиян сдались в плен добровольно. Высшее образование имеют только 10,9% опрошенных.

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Число обращений от российских военных в рамках госпроекта "Хочу жити" в апреле составило более трех тысяч. Об этом 4 мая рассказал спикер проекта Виталий Матвиенко во время брифинга.

"За апрель количество обращений у нас выросло по сравнению с мартом 2023 года на 10% и составляет 3 200 обращений", – отметил Матвиенко.

Также Матвиенко рассказал, что всего, за время существования проекта "Хочу жити", официальный сайт посетило более 36 миллионов человек, из которых 32 миллиона из России, а также было получено более 16 тысяч заявок от российских военных. По данным социального опроса около 40% российских солдат в апреле сдались в плен добровольно.

Также во время пресс-конференции стало известно о результатах первого социологического исследования, которое провел Координационный штаб в рамках проекта "Хочу жити". Опрос проводился в апреле 2023 года методом анкетирования, участие в нем приняло 400 военнопленных из РФ.

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Результаты исследования, по словам руководителя проектов Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрея Скоцика, показали, что высшее образование в среде опрошенных российских военных имеют только 10,9%. При этом 12,2% не получили среднего образования, 19,2% окончили только среднюю школу, среднее специальное образование имеют 57,7% опрошенных.

Также социологический опрос помог установить, что на военные действия в Украины были отправлены солдаты, представляющие практически все регионы России, а также незаконно мобилизованные граждане из временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей и полуострова Крым.

Напомним, за март 2023 года на сайте проекта "Хочу жити" зафиксировано 12 млн посещений, а также Украины получила более 3000 обращений от россиян, которые захотели сдаться в плен.

По информации на начало апреля, российские военные стали значительно чаще обращаться в проект "Хочу жити", чтобы сдаться в плен. Это происходит на фоне больших потерь ВС РФ и контрнаступления ВСУ.