Более 3 тысяч граждан РФ в марте захотели сдаться в плен, — "Хочу жить" (видео)

На горячую линию госпроекта звонят мужчины трех категорий — те, кто боится, что их мобилизуют, те, кого уже мобилизовали, и граждане, кто уже непосредственно находится на передовой в Украине.

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Украинский государственный проект "Хочу жить" для сдачи в плен российских военных заработал в Украине незадолго до объявления "частичной мобилизации" в РФ. За время его существования программа полностью себя оправдала. В марте 2023 года на сайте зафиксировано 12 млн посещений. Об этом говорится в сюжете телеканала Freedom.

Отмечается, что согласно данным проекта, россияне все чаще интересуются возможностью сдаться в плен. На количество обращений прямо пропорционально влияют события на фронте. Прыжки происходят, когда ВСУ имеют определенные успехи.

В общем звонят по телефону мужчины 3 категорий — те, кто боится, что их мобилизуют, те, кого уже мобилизовали, и они в панике звонят по телефону "я не хочу на фронт" и те, кто уже непосредственно находится на передовой в Украине. Также звонят по телефону родственники тех, кто может оказаться на фронте. Первое, что их интересует — обеспечение конфиденциальности.

Организаторы проекта уверяют, что в РФ не узнают о звонке на "горячую" линию и о том, как военнослужащие сдались в плен.

"Те военнослужащие РФ, добровольно сдавшиеся в плен, которые обращаются по программе "Хочу жить", оформляются нашей стороной, как взятые в плен во время боя, что позволяет им получить по возвращении на Родину от России все причитающиеся им выплаты", — рассказывает спикер проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

После сдачи в плен российских военнослужащих отправляют в лагерь, где гарантируют соблюдение всех Женевских конвенций.

"Они имеют трехразовое питание, они могут проходить медицинское обследование по необходимости и по желанию, звонить по телефону родным и близким. Также каждый пленный, который оформляется по этой программе, может выбрать, хочет ли он быть обменен в ближайшее время или после окончания войны. У него есть возможность попросить убежища, если будет доказано, что он не совершал военные преступления в Украине. Есть еще возможность просить убежища у таких стран, как Германия и Нидерланды", — рассказывает Виталий Матвиенко.

Он добавил, что операции по сдаче в плен проходят каждые 2 дня.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров отказался встречаться с попавшими в плен в Украине чеченскими боевиками и которых обменяли. Он сказал, что те не имели права сдаваться в плен и сейчас снова должны вернуться на передовую.

11 апреля в сети появилось видео, на котором россияне жестоко убивают украинского военнопленного. Мужчине отрезали голову, когда он был еще жив.