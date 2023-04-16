Понад 3 тисячі громадян РФ у березні захотіли здатися в полон, — "Хочу жити" (відео)

На гарячу лінію держпроєкту загалом телефонують чоловіки трьох категорій — ті, хто боїться, що їх мобілізують, ті, кого вже мобілізували, та громадяни, хто вже безпосередньо перебуває на передовій в Україні.

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Українській державний проєкт "Хочу жити" для здавання в полон російських військових запрацював в Україні незадовго до оголошення "часткової мобілізації" в РФ. За час його існування програма повністю себе виправдала. У березні 2023 року на сайті зафіксували 12 млн відвідувань. Про це йдеться в сюжеті телеканалу FREEDOM.

Зазначається, що, згідно з даними проєкту, росіяни все частіше цікавляться можливістю здатися в полон. На кількість звернень прямо пропорційно впливають події на фронті. Стрибки відбуваються, коли ЗСУ мають певні успіхи.

Загалом телефонують чоловіки 3 категорій — ті, хто боїться, що їх мобілізують, ті, кого вже мобілізували і вони в паніці телефонують "я не хочу на фронт", і ті, хто вже безпосередньо перебуває на передовій в Україні. Також телефонують родичі тих, хто може опинитися на фронті. Найперше, що їх цікавить, — забезпечення конфіденційності

Організатори проєкту запевняють, що в РФ не дізнаються про дзвінок на "гарячу" лінію та про те, як військовослужбовці здалися у полон.

"Ті військовослужбовці РФ, які добровільно здалися в полон, які звертаються за програмою "Хочу жити", оформляються нашою стороною як взяті в полон під час бою, що дозволяє їм отримати після повернення на Батьківщину від Росії всі належні їм виплати", — розповідає спікер проєкту "Хочу жити" Віталій Матвієнко.

Після здавання в полон російських військовослужбовців відправляють до табору, де їм гарантують дотримання усіх Женевських конвенцій.

"Вони мають триразове харчування, вони можуть проходити медичне обстеження за необхідності й за бажанням, телефонувати рідним і близьким. Також кожен полонений, який оформлюється за цією програмою, може вибрати, чи хоче він бути обмінений найближчим часом, чи після закінчення війни. У нього є можливість попросити притулку, якщо буде доведено, що він не коїв воєнні злочини в Україні. Є ще можливість просити притулку в таких країн як Німеччина та Нідерланди", — розповідає Віталій Матвієнко.

Він додав, що операції зі здавання в полон відбуваються кожні 2 дні.

Нагадаємо, що глава Чечні Рамзан Кадиров відмовився зустрічатися з чеченськими бойовиками, які потрапили в полон в Україні та яких обміняли. Він сказав, що ті не мали права здаватися в полон і зараз мають знову повернутися на передову.

11 квітня в мережі з'явилося відео, на якому росіяни жорстоко вбивають українського військовополоненого. Чоловікові відрізали голову, коли він був ще живий.