Експерти переконані, що нові заходи від Народного банку Китаю для підтримки власної економіки є доволі запізнілими, і їх може виявитися недостатньо, аби допомогти подолати тривалі негативні наслідки через пандемію коронавірусу.

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Головний банківський регулятор КНР оприлюднив найбільший пакет стимулів для власної економіки з часів пандемії коронавірусу. Водночас там визнали, що зіткнулися з низкою труднощів у відновленні економічної стабільності через тривалу кризу в секторі нерухомості та сильним тиском дефляції, пише The Guardian.

Голова Народного банку Китаю (НБК) Пан Гуншен заявив, що регулятор планує скоротити норму обов’язкових резервів на 50 базових пунктів, і планує ще одне зниження норми протягом цього календарного року.

Також НБК зменшив ключову облікову ставку з 1,7 до 1,5%, і готується зменшити процентні ставки за іпотечними кредитами на 0,5% в середньому, що полегшить діяльність домогосподарств, однак може загрожувати прибутковості банків.

Разом з тим, експерти переконані, що таких дій головного банківського регулятора може виявитися недостатньо. Економіст Гері Нг вважає, що нинішні дії НБК є запізнілими, але "краще пізно, ніж ніколи".

"Китаю потрібне середовище з нижчими ставками, щоб підвищити довіру, і це в умовах підвищеної реальної процентної ставки, поганих настроїв і відсутності відновлення на ринку нерухомості", — вважає фахівець.

Джуліан Еванс-Прічард з компанії Capital Economics відзначає, ці кроки НБК є "найбільш значним пакетом стимулів з перших днів пандемії". Однак експерт переконаний, що таких дій може виявитися замало, і припускає, що Китаю для повного відновлення економіки потрібне "більш суттєва фіскальна підтримка, ніж скромне збільшення державних витрат, яке зараз планується".

Медіа пише, що Китай пішов на такі кроки через низку причин. Зокрема, коли Федрезерв США суттєво понизив власну облікову ставку, це дозволяє НБК пом’якшити монетарну політику та не збільшувати тиск на юань.

Ще однією причиною введення такого пакета підтримки від НБК є бажання Пекіну продовжити курс на відновлення економіки, однак попередні заходи з підтримки економіки виявилися неефективними. Ймовірним тригером до таких дій стани несприятливі дані за серпень, що й підштовхнув китайських політиків до розгортання додаткової підтримки власної економіки.

22 липня Reuters повідомляв, що попри серйозні проблеми у власній економіці, Китай продовжує активно допомагати постачати РФ чипи та електроніку для військової техніки на мільйони доларів. Водночас уряд КНР офіційно заявляє, що ніяких товарів та послуг подвійного призначення не передає країні-агресорці.