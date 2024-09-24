Эксперты убеждены, что новые меры от Народного банка Китая для поддержки собственной экономики довольно запоздалые, и их может оказаться недостаточно, чтобы помочь преодолеть длительные негативные последствия из-за пандемии коронавируса.

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Главный банковский регулятор КНР обнародовал крупнейший пакет стимулов для собственной экономики со времен пандемии коронавируса. В то же время там признали, что столкнулись с рядом трудностей в восстановлении экономической стабильности из-за длительного кризиса в секторе недвижимости и сильного давления дефляции, пишет The Guardian.

Председатель Народного банка Китая (НБК) Пан Гуншен заявил, что регулятор планирует сократить норму обязательных резервов на 50 базовых пунктов, и планирует еще одно снижение нормы в течение этого календарного года.

Также НБК уменьшил ключевую учетную ставку с 1,7 до 1,5%, и готовится уменьшить процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5% в среднем, что облегчит деятельность домохозяйств, однако может угрожать прибыльности банков.

Вместе с тем, эксперты убеждены, что таких действий главного банковского регулятора может оказаться недостаточно. Экономист Гэри Нг считает, что нынешние действия НБК являются запоздалыми, но "лучше поздно, чем никогда".

"Китаю нужна среда с более низкими ставками, чтобы повысить доверие, и это в условиях повышенной реальной процентной ставки, плохих настроений и отсутствия восстановления на рынке недвижимости", — считает специалист.

Джулиан Эванс-Причард из компании Capital Economics отмечает, эти шаги НБК являются "наиболее значительным пакетом стимулов с первых дней пандемии". Однако эксперт убежден, что таких действий может оказаться мало, и предполагает, что Китаю для полного восстановления экономики требуется "более существенная фискальная поддержка, чем скромное увеличение государственных расходов, которое сейчас планируется".

Медиа пишет, что Китай пошел на такие шаги по ряду причин. В частности, когда Федрезерв США существенно снизил собственную учетную ставку, это позволяет НБК смягчить монетарную политику и не увеличивать давление на юань.

Еще одной причиной введения такого пакета поддержки от НБК является желание Пекина продолжить курс на восстановление экономики, однако предыдущие меры по поддержке экономики оказались неэффективными. Вероятным триггером к таким действиям стали неблагоприятные данные за август, что и подтолкнуло китайских политиков к развертыванию дополнительной поддержки собственной экономики.

22 июля Reuters сообщал, что несмотря на серьезные проблемы в собственной экономике, Китай продолжает активно помогать поставлять РФ чипы и электронику для военной техники на миллионы долларов. В то же время правительство КНР официально заявляет, что никаких товаров и услуг двойного назначения не передает стране-агрессору.