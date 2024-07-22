Китай поставляет РФ чипы и электронику для военной техники на миллионы долларов — Reuters

С августа по декабрь 2023 года более 200 зарегистрированных в Гонконге фирм поставили российским клиентам чипов на 750 млн долларов — от высокопроизводительных от Nvidia и Vectrawave до более дешевых от Texas Instruments и Intel.

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Министерства торговли США сообщило, что объемы поставляемых России через Китай чипов в этом году сократились на 19%. Однако основной поток черного импорта идет через Гонконг, пишет Reuters.

Американская некоммерческая организация по глобальной безопасности C4ADS сообщила, что в период с августа по декабрь 2023 года более 200 зарегистрированных в Гонконге фирм поставили российским клиентам товаров на сумму почти 2 млрд долларов. Полупроводников поставили на сумму 750 млн долларов — от высокопроизводительных чипов Nvidia и Vectrawave до более дешевых процессоров Texas Instruments и Intel.

Переправка через Гонконг микроэлектроники, которую, как считают США и Евросоюз, Россия использует в войне против Украины — упала на 28% в период с января по май, сообщил Reuters представитель Министерства торговли США. По словам чиновника, за тот же период переправка этих товаров через материковый Китай, за исключением Гонконга, упала на 19%.

Правительство США рассматривает Гонконг и Китай как ключевые глобальные узлы, через которые Россия может получать материалы для своих вооруженных сил, включая полупроводники и детали для дронов. Соединенные Штаты и их союзники обвинили Китай в поддержке войны России против Украине, отчасти за счет экспорта запчастей и оборудования, необходимых российским производителям оружия.

Госдепартамент и Казначейство США ввели несколько раундов санкций в отношении компании по всему миру, которые имели коммерческие связи с российскими вооруженными силами, включая подставные компании в Гонконге, занимавшиеся импортированием полупроводников. Чиновник, говоривший с информагентством на условиях анонимности, сказал, что сокращение незаконных потоков электроники стало результатом агрессивного правоприменения со стороны США, а также взаимодействия с компаниями-производителями.

Правительство Гонконга заявило, что не реализует и не имеет юридических полномочий принимать меры по односторонним санкциям, введенным другими странами, и что соблюдает санкции, введенные Советом Безопасности ООН в соответствии с инструкциями Министерства иностранных дел Китая, в том числе в отношении Северной Кореи.

В ответ на вопросы Reuters компания Nvidia заявила, что прекратила продажи в Россию в марте 2022 года и требует от своих клиентов соблюдать все законы США. Компания Texas Instruments сообщила агентству Reuters, что выступает против использования ее чипов в российской военной технике и незаконной переправке ее продукции в РФ. Intel заявила, что работает в строгом соответствии с экспортными правилами и санкциями США и требует от поставщиков и дистрибьюторов ответственности за соблюдение тех же стандартов. Vectrawave не ответила на запрос о комментариях.

Ранее мы сообщали о том, что Китай готовится выпускать 5-нм чипы и США не смогут этому помешать. По слухам, Huawei и SMIC либо уже запустили к мелкосерийному производству, либо находятся на завершающей стадии проектирования.