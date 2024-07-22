Китай постачає РФ чипи та електроніку для військової техніки на мільйони доларів — Reuters

Із серпня до грудня 2023 року понад 200 зареєстрованих у Гонконзі фірм поставили російським клієнтам чипів на 750 млн доларів — від високопродуктивних від Nvidia і Vectrawave до дешевших від Texas Instruments і Intel.

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Міністерство торгівлі США повідомило, що обсяги чипів, які поставляються до Росії через Китай, цього року скоротилися на 19%. Однак основний потік чорного імпорту прямує через Гонконг, пише Reuters.

Американська некомерційна організація з глобальної безпеки C4ADS повідомила, що в період із серпня до грудня 2023 року понад 200 зареєстрованих у Гонконзі фірм поставили російським клієнтам товарів на суму майже 2 млрд доларів. Напівпровідників поставили на суму 750 млн доларів — від високопродуктивних чипів Nvidia і Vectrawave до дешевших процесорів Texas Instruments і Intel.

Переправлення через Гонконг мікроелектроніки, яку, як вважають США й Євросоюз, Росія використовує у війні проти України, впало на 28% у період із січня до травня, повідомив Reuters представник Міністерства торгівлі США. За словами чиновника, за той самий період переправлення цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впало на 19%.

Уряд США розглядає Гонконг і Китай як ключові глобальні вузли, через які Росія може отримувати матеріали для своїх збройних сил, включно з напівпровідниками та деталями для дронів. Сполучені Штати та їхні союзники звинуватили Китай у підтримці війни Росії проти України, зокрема за рахунок експорту запчастин і обладнання, необхідних російським виробникам зброї.

Держдепартамент і Казначейство США запровадили кілька раундів санкцій щодо компанії по всьому світу, які мали комерційні зв'язки з російськими збройними силами, включно з підставними компаніями в Гонконзі, що займалися імпортуванням напівпровідників. Чиновник, який говорив з інформагентством на умовах анонімності, сказав, що скорочення незаконних потоків електроніки стало результатом агресивного правозастосування з боку США, а також взаємодії з компаніями-виробниками.

Уряд Гонконгу заявив, що не реалізує та не має юридичних повноважень вживати заходів щодо односторонніх санкцій, запроваджених іншими країнами, і що дотримується санкцій, запроваджених Радою Безпеки ООН відповідно до інструкцій Міністерства закордонних справ Китаю, зокрема щодо Північної Кореї.

У відповідь на запитання Reuters компанія Nvidia заявила, що припинила продажі в Росію в березні 2022 року і вимагає від своїх клієнтів дотримуватися всіх законів США. Компанія Texas Instruments повідомила агентству Reuters, що виступає проти використання її чипів у російській військовій техніці та незаконного переправлення її продукції в РФ. Intel заявила, що працює в суворій відповідності до експортних правил і санкцій США та вимагає від постачальників і дистриб'юторів відповідальності за дотримання тих самих стандартів. Vectrawave не відповіла на запит про коментарі.

Раніше ми повідомляли про те, що Китай готується випускати 5-нм чіпи і США не зможуть цьому перешкодити. З чуток, Huawei і SMIC або вже запустили до дрібносерійного виробництва, або перебувають на завершальній стадії проєктування.