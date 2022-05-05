Цена украденного. Получат ли украинские аграрии компенсации за вывезенное в Россию зерно

Россия вывозит зерно из временно оккупированных регионов. Чтобы потом получить компенсацию, собирать доказательства нужно уже сейчас.

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Украинский аграрный сектор понес ущерб на сумму около $6,4 млрд. Такова предварительная оценка Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) по состоянию на конец апреля.

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Эту сумму еще пересмотрят, когда получат более точные данные. В том числе об объемах зерна, которое Россия вывозит с временно оккупированных территорий Украины.

"Факт краж и мародерства — это серьезное нарушение международного гуманитарного права, за него предусмотрена ответственность, которая влечет за собой право на возмещение ущерба. Хищение является военным преступлением", — говорит управляющий партнер юркомпании Winner Игорь Ясько.

Россия ворует зерно: о каких объемах идет речь

На временно оккупированных территориях Украины оставалось около 1,5 млн тонн зерновых, рассказал первый замминистра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий. По его словам, такой объем зерна необходим для питания населения и посева ярых культур, никаких стратегических запасов там не было.

Тарас Высоцкий говорит, что у Минагрополитики есть подтвержденные данные о вывозе по 80-100 тыс. тонн зерна из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

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Вице-президент по экономическому образованию Киевской школы экономики Олег Нивьевский говорит, что на данный момент нет методики оценки ущерба как таковой — эксперт предполагает, что методику сейчас разрабатывают и утверждают.

"Я думаю, что министерство в режиме реального времени опрашивает компании о том, какие убытки они понесли. Потому что у министерства сейчас хорошая коммуникация с предприятиями: есть много чатов, в которых участвуют ассоциации. В таких условиях не сложно собрать информацию об объемах пропавшего зерна", — говорит Нивьевский.

В России тоже не скрывали свою позицию — еще в конце апреля власти Красноярского края выступили за вывоз зерна с оккупированных территорий Украины. Решение объяснили тем, что из-за иностранных санкций "остро ощущается нехватка овощей и зерновых культур". Отметим, позднее Законодательное собрание Красноярского края заявило, что сайт был взломан.

Кто возместит убытки за ворованное зерно

Воровать чужое имущество незаконно, и Россия должна компенсировать убытки, следует из слов юристов.

"Хищение является военным преступлением, предусмотренным ст. 8 Римского устава Международного уголовного суда; также запрещенным ст. 28 IV Гаагской Конвенции о законах и обычаях войны на суше и ст. 33 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Согласно ст. 91 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г. сторона, находящаяся в конфликте и нарушающая положения Конвенций или настоящего Протокола, должна возмещать причиненный ущерб, если для этого есть основания", — пояснил Фокусу Игорь Ясько.

По его словам, возместить убытки можно несколькими способами. Это может быть реституция — возврат захваченного имущества, или же компенсация согласно экономической оценке. А еще могут вернуть не то же самое имущество, а аналогичное.

"Например, после подписания договора в 1947 г. Италия обязалась вернуть все монетное золото, награбленное и незаконно вывезенное в Италию, или передать количество золота, равное по весу и пробе вывезенному", — отметил Ясько.

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Проблема с Россией заключается в том, что она уже не раз пренебрегала нормами международного права и своими обязанностями по правилам ведения войны. Поэтому юристы настроены пессимистично: мол, возможно, компенсаций будет добиться сложно или невозможно.

Адвокат судебной практики юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Владислав Мартынчук говорит, что есть несколько процедур для получения компенсации, "но далеко не все они эффективны даже на минимальном уровне – хоть какая-то компенсация хоть когда-то".

По его словам, более эффективные меры из всех возможных — репарации России в пользу Украины на основании международного права. За счет этих средств возмещаются потери пострадавшим от войны.

"Вопрос репараций, в свою очередь, может быть решен в договоре между Украиной и Россией (в частности, мирном). Или Украина может обратиться в Международный суд ООН с иском против России, в рамках которого в том числе поднимать вопрос о компенсации", — говорит Мартынчук.

Какой бы путь ни выбрала Украина, уже сейчас нужно фиксировать нарушения и собирать доказательную базу.

"Если есть угроза вывоза зерна, техники или другого имущества, заранее сохраните квитанции, счета-фактуры (инвойс), гарантийные талоны, товарные накладные, договоры купли-продажи и т.д. Доказательствами также являются фото или видео, включая камеры видеонаблюдения. Можно собрать показания свидетелей и записать, получив разрешение на видеозапись", — рекомендует Игорь Ясько.

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