Річ не лише в м'ясі: чому ціни на свинину в Україні скоро підуть униз
Агрокомпанії можуть направити зернові на виробництво комбікормів та розвиток тваринництва, що потенційно здатне збільшити пропозицію на ринку м'яса всередині країни та вплинути на ціни.
За п'ять місяців — від початку війни в Україні та до кінця червня — ціни на свинину зросли на 25%. Про це повідомив керівник свинарського спрямування агрохолдингу KSG Agro Василь Старобор, йдеться в повідомленні пресслужби компанії KSG Agro.
За даними представника агрохолдингу, якщо у лютому ціна становила 40-47 грн/кг свинини, то в червні 59-60 грн/кг (ціна у закупівлі, не в роздріб, — Фокус).
"Можемо говорити про три етапи в цінових змінах під час війни. Спочатку ціна була на довоєнному рівні, а зростання попиту було незначним. Потім спостерігався спад цін, пов'язаний із виходом з ринку Слобожанського агрокомбінату, "АПК-Інвест" та інших гравців. На ринку з'явилося багато свиноматок і збільшена пропозиція призвела до просідання цін, але згодом ціни зросли, свою роль відіграв вихід південно-східних виробників, відсутність імпорту та зростання цін на пальне. Логістика значно не повпливала на ріст цін, оскільки стала проблемою лише для невеликих і середніх переробників, які взагалі не мали можливості придбати паливо", — зазначає Василь Старобор.Важливо
На думку експерта, восени ціни на свинину в Україні можуть повернутись на довоєнний рівень.
Серед причин — відсутність площ у аграріїв для зберігання врожаю зернових на тлі неможливості забезпечити оперативний збут зерна через заблоковані порти на Чорному та Азовському морях. Це означає потенційне зростання інтересу фермерів до тваринництва.
"Багато виробників у сфері рослинництва, починаючи від фермерів з обсягом урожаю в 2-3 т, і, закінчуючи великими агрокомпаніями, в цих умовах можуть вдатися до стратегії "прокачування зерна через м'ясо". Це означає, що в діапазоні 2-4 місяців вони спрямують урожай на виробництво комбікормів і, відповідно, відгодівлю тих самих свиней. Збільшення пропозиції свинарської продукції дозволить повернути ціни на свинину на попередні довоєнні позначки”, — вважає Василь Старобор.
Зазначимо, що, за даними опитаних Фокусом фермерів на Одещині, сьогодні існує велика проблема зі звільненням елеваторів, оскільки продаж зерна старого врожаю здійснюється дуже слабкими темпами — попит на пшеницю та кукурудзу в країні вже досяг глибокого падіння.
"Ми пропонуємо пшеницю по 1,8 тис. грн за тонну", — розповіли Фокусу в одному з агрогосподарств на Одещині.
Середня ціна на пшеницю в Україні на умовах самовивезення впала з 23 травня по 27 червня на 31,1% до 4,5 тис. грн/т. Водночас ціна кукурудзи за той же період впала на 17,4% до 4,75 тис. грн за тонну.Важливо
Нагадаємо, через заблоковані РФ морські порти в Україні залишаються робочими лише три порти — це Дунай, Ізмаїл та Рені, через які Україна зараз експортує менш як третину довоєнних обсягів агропродукції. Якщо раніше порти України відвантажували 5 млн тонн агропродукції щомісяця, то, наприклад, у травні через порти, що залишилися в розпорядженні компаній, відправили на експорт 1,3 млн тонн. Про це повідомив заступник голови Адміністрації морських портів із взаємодії з органами влади Дмитро Барінов.
Як повідомляв Фокус, країни "Великої сімки" (G7) закликали Росію негайно розблокувати порти України через наростаючу продовольчу кризу у світі.