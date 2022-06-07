В Україні дорожчає м'ясо: у Раді говорять про критичну ситуацію на ринку

У травні помітно подорожчала свинина, за яку просять до 133 гривень за кілограм. Торговці кажуть, що після початку війни вдається продати лише половину обсягу.

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В Україні підскочили ціни на м'ясо через критичну ситуацію на ринку. Про це написав у Facebook голова Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України Данило Гетманцев.

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Нинішнє становище у м'ясній галузі та свинарстві впливає на основу національної продовольчої безпеки країни в період війни, наголосив нардеп.

Через повномасштабний напад Росії істотна частина великих сільгосппідприємств, які вирощували свиней та переробляли м'ясо, потрапили у зону бойових дій.

Деякі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, наприклад АПК-Інвест, Агрокомбінат "Слобожанський", М'ясокомбінат "М'ясний", Салтівський м'ясокомбінат, Східно-Український м'ясокомбінат та інші.

Ціни на м'ясо зростають — наскільки подорожчала свинина

Середня ціна свинини у мережах роздрібної торгівлі у травні закріпилася на рівні 132,5 гривні за 1 кг, йдеться у звіті Асоціації свинарів України.

Продукція подорожчала на 1,2% порівняно із квітнем. Помітно подорожчали не преміальні стейки та вирізки (+1,1 та 1,5 грн/кг), а "пікнікові" шийки та грудинки (+3,2 та 3,5 грн/кг до середньої ціни квітня), зазначили фахівці.

[ + – ] Свинячі шийки та грудинки виросли в ціні до 3,5 грн за 1 кг Фото: Getty Images

Подорожчала і тазостегнова частина, додавши 2,25 гривні за кілограм — до 116,6 грн/кг. Середні роздрібні ціни на інші види м'яса (яловичина, курятина, індичата) у травні залишилися на квітневому рівні.

У нещодавньому сюжеті ТСН деякі українські продавці говорили про подорожчання м'яса на 50%.

"Якщо раніше продавали кілограм, то тепер — лише половину. Щодо ціни, то 160-175 гривень коштує кілограм м'яса на кістки, без кістки — 250 гривень", — коментують вони.

Фокус раніше писав, що господарства, опинилися в епіцентрі бойових процесів, роздавали продукцію населенню. Так вчинили на птахофабриці "Чорнобаївська" у Херсонській області.

Західні економісти попереджали, що вторгнення Росії в Україну може спровокувати продуктові бунти у деяких країнах. Великі обсяги сільгосппродукції не дійдуть до нужденних.