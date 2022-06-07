В Украине дорожает мясо: в Раде говорят о критической ситуации на рынке

В мае заметно подорожала свинина, за которую просят до 133 гривен за килограмм. Торговцы говорят, что после начала войны удается продать лишь половину объема.

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В Украине подскочили цены на мясо из-за критической ситуации на рынке. Об этом написал в Facebook глава Комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

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Нынешнее положение в мясной отрасли и свиноводстве влияет на основу национальной продовольственной безопасности страны в период войны, подчеркнул нардеп.

Из-за полномасштабного нападения России существенная часть крупных сельхозпредприятий, которые выращивали свиней и перерабатывали мясо, попали в зону боевых действий.

Некоторые находятся на временно оккупированных территориях, к примеру, АПК-Инвест, Агрокомбинат "Слобожанский", Мясокомбинат "Мясной", Салтовский мясокомбинат, Восточно-Украинский мясокомбинат и другие.

Цены на мясо растут – насколько подорожала свинина

Средняя цена свинины в сетях розничной торговли в мае закрепилась на уровне 132,5 гривны за 1 кг, сказано в отчете Ассоциации свиноводов Украины.

Продукция подорожала на 1,2% по сравнению с апрелем. Заметно подорожали не премиальные стейки и вырезки (+1,1 и 1,5 грн/кг), а "пикниковые" ошейки и грудинки (+3,2 и 3,5 грн/кг к средней цене апреля), отметили специалисты.

[ + – ] Свиные ошейки и грудинки выросли в цене до 3,5 грн за 1 кг Фото: Getty Images

Подорожала и тазобедренная часть, прибавив 2,25 гривны за килограмм – до 116,6 грн/кг. Средние розничные цены на другие виды мяса (говядина, курятина, индюшатина) в мае остались на апрельском уровне.

В недавнем сюжете ТСН некоторые украинские продавцы говорили о подорожании мяса на 50%.

"Если раньше продавали килограмм, то теперь – только половину. Что касается цены, то 160-175 гривен стоит килограмм мяса на кости, без кости – 250 гривен", – комментируют они.

Фокус ранее писал, что оказавшиеся в эпицентре боевых действий хозяйства раздавали продукцию населению. Так поступили на птицефабрике "Чернобаевская" в Херсонской области.

Западные экономисты предупреждали, что вторжение России в Украину может спровоцировать продуктовые бунты в некоторых странах. Крупные объемы сельхозпродукции не дойдут нуждающимся.