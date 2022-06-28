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Экономика Война и деньги

Дело не только в мясе: почему цены на свинину в Украине скоро пойдут вниз

Наталия Богута
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Аграрии могут переходить на животноводство, чтобы использовать урожай зерновых для комбикормов

Агрокомпании могут направить зерновые на производство комбикормов и развитие животноводства, что потенциально способно увеличить предложение на рынке мяса внутри страны и повлиять на цены.

За пять месяцев — с начала войны в Украине и до конца июня — цены на свинину выросли на 25%. Об этом сообщил руководитель свиноводческого направления агрохолдинга KSG Agro Василий Старобор, говорится в сообщении пресс-службы компании KSG Agro.

По данным представителя агрохолдинга, если в феврале цена составляла 40-47 грн./кг свинины, то в июне 59-60 грн./кг (цена в закупке, не в рознице, — Фокус).

"Можем говорить о трех этапах в ценовых изменениях во время войны. Сначала цена была на довоенном уровне, а рост спроса был незначительным. Затем наблюдался спад цен, связанный с выходом с рынка Слобожанского агрокомбината, "АПК-Инвест" и других игроков. На рынке появилось много свиноматок и увеличенное предложение привело к проседанию цен. Но впоследствии цены выросли. Свою роль сыграл выход юго-восточных производителей, отсутствие импорта и рост цен на топливо. Логистика существенно не повлияла на рост цен, поскольку стала проблемой только для небольших и средних переработчиков, вообще не имевших возможности приобрести топливо", — отмечает Василий Старобор.

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По мнению эксперта, осенью цены на свинину в Украине могут вернуться на довоенный уровень.

Среди причин – отсутствие площадей у аграриев для хранения урожая зерновых на фоне невозможности обеспечить оперативный сбыт зерна из-за заблокированных портов на Черном и Азовском морях. Это означает потенциальный рост интереса фермеров к животноводству.

"Многие из производителей в сфере растениеводства, начиная от фермеров с объемом урожая в 2-3 т, и, заканчивая крупными агрокомпаниями, в этих условиях могут прибегнуть к стратегии "прокачки зерна через мясо". Это означает, что в диапазоне 2-4 месяцев они направят урожай на производство комбикормов и, соответственно, откорм тех же свиней. Увеличение предложения свиноводческой продукции позволит вернуть цены на свинину на предыдущие довоенные отметки", — считает Василий Старобор.

Отметим, что, по данным опрошенных Фокусом фермеров в Одесской области, сегодня существует большая проблема с освобождением элеваторов, поскольку продажи зерна старого урожая осуществляются очень слабыми темпами — спрос на пшеницу и кукурузу в стране уже достиг глубокого падения.

"Мы предлагаем пшеницу по 1,8 тыс. грн. за тонну", — рассказали Фокусу в одном из агрохозяйств в Одесской области.

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Фермеры уже выстраиваются в длинные очереди к портовым элеваторам в надежде сбыть зерно старого урожая
Фото: "Укрвнештранс"

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на UkrAgroConsult, средняя цена на пшеницу в Украине на условиях самовывоза упала с 23 мая по 27 июня на 31,1% до 4,5 тыс. грн/т. При этом, цена кукурузы за тот же период упала на 17,4% до 4,75 тыс. грн. за тонну.

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Напомним, из-за заблокированных РФ морских портов в Украине остаются действующими лишь три порта – это Дунай, Измаил и Рени, через которые Украина сейчас экспортирует менее трети довоенных объемов агропродукции. Если ранее порты Украины отгружали 5 млн. тонн агропродукции ежемесячно, то, например, в мае через оставшиеся в распоряжении компаний порты отправили на экспорт 1,3 млн. тонн. Об этом сообщил замглавы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов.

Как сообщал Фокус, страны "Большой семерки" (G7) призвали Россию немедленно разблокировать порты Украины из-за нарастающего продовольственного кризиса в мире.