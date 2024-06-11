Из-за проблем с электроэнергией: в Украине в ближайшее время может подорожать главный продукт

Графики отключений света не подходят для хлебной отрасли, поскольку это прерывает технологический цикл.

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В Украине в ближайшее время может увеличиться стоимость хлеба. Производители прогнозируют возможное повышение цен на 30%. Об этом заявил президент "Всеукраинской ассоциации пекарей" Юрий Дученко в комментарии изданию "AgroPortal".

По его словам, прекращение поставок электроэнергии для хлебопроизводства в Украине приводит к производству низкокачественной продукции и выходу оборудования из строя, что в свою очередь вызывает увеличение цен на хлеб.

Большинство предприятий в хлебопроизводственной отрасли имеют статус критической инфраструктуры и, согласно законодательству, не подлежат отключению от электросетей. Однако на практике такие отключения регулярно происходят. Некоторые предприятия переходят на использование электрогенераторов, но это прежде всего влияет на стабильность производства и формирование цен.

Юрий Дученко подчеркнул, что хлебная отрасль потребляет относительно небольшое количество электроэнергии.

"Аварийные отключения и отключения вне графика приводят к производству бракованной продукции и выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах, а те, что могут, должны быть заранее предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не больше", – объяснил он.

Из-за частых отключений электроэнергии некоторые заводы уже столкнулись с дефицитом мощностей, так как они не в состоянии восстановить свое оборудование из-за частых перебоев в энергоснабжении.

"Не понимаю, как мы будем работать до нового урожая. Нам срочно нужно говорить со всеми участниками процесса, под эгидой профильного министерства подписывать меморандум с аграриями и экспортерами, ведь мукомолы сегодня уже не могут найти зерна, чтобы сформировать помольные партии", – добавил. Дученко.

Даже установленные графики отключений не подходят для хлебопроизводства, так как это нарушает технологический цикл производства. Согласно словам эксперта, если отключение электроэнергии длится два часа, то график выпуска хлеба и хлебобулочных изделий смещается на восемь часов.

Кроме того, еще одной проблемой для хлебной отрасли является бронирование. Из-за отсутствия людей некоторые предприятия изменяют график работы, сокращают объемы и ассортимент производства.

3 мая стало известно, что в Украине может вырасти стоимость некоторых продуктов. Среди прочего, по данным экспертов, речь шла о сале и винограде.

Также 16 февраля 2024 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что стоимость некоторых продуктов в Украине будет меняться, однако эти изменения имеют сезонный характер.