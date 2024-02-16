Тратить больше в 2024 году: что будет происходить с ценами на продукты

В Министерстве аграрной политики и продовольствия объяснили, что сейчас происходит с ценами на продукты и как будет меняться стоимость основной потребительской корзины в дальнейшем.

Related video

В ближайшее время на стоимость некоторых продуктов в Украине будет меняться, однако эти изменения носят сезонный характер. Существенного подорожания основных продуктов не будет, сказал в комментарии изданию "РБК-Украина" заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Важно

Дешевле не будет: украинцам назвали продукты, которые подорожают в 2024 году

Как менялись цены в январе 2024 года

По его словам, по итогам января 2024 года стоимость основных продуктов практически не изменилась.

"Например, яйца подорожали накануне новогодних праздников, а после цена снизилась на 12%. На 5% подешевела свинина и курятина. По многим позициям цены вообще не менялись. Это хлебобулочные изделия, макароны, мука, мясо птицы, молочная продукция", — сказал Высоцкий.

В то же время ожидается постепенное подорожание овощей, которые входят в "борщевой набор". То есть прибавлять в цене будут:

капуста;

картофель;

свекла;

морковь;

лук.

Рост цен заметен уже сейчас. Например, на 8% уже подорожала капуста, на 10% — свекла и картофель.

"Это сезонный рост до нового урожая. Объем продукции снижается, и стоимость хранения увеличивается. Так что, на эту продукцию в ближайшие 2-3 месяца возможен рост цены на 10-15%", — объяснил Высоцкий.

А вот серьезных изменений цен на яйца, молочную продукцию и мясо (свинина, курятина) не ожидается. Как отметил заместитель аграрной политики и продовольствия, яйца могут даже подешеветь еще больше, поскольку куры в частных хозяйствах весной начнут активнее нестись, поэтому снизится обзий спрос на эту продукцию.

"По мясомолочной продукции не стоит ожидать серьезных изменений — кормовая база стабильная", — подчеркнул он.

Не будет ценовых колебаний и по крупам, в том числе и гречневой.

"Урожай собран и два-три месяца существенных изменений быть не должно", — отметил Тарас Высоцкий.

Цены, возможно, начнут меняться в период с мая по июнь, однако здесь все зависит от того, какими будут погодные условия и когда именно начнется весна.

"Но, в целом в первом полугодии существенной инфляции от роста цен на пищевую продукцию не ожидается. Урожай собран и его достаточно. К примеру, по гречке минимальная цена сейчас 27 грн за килограмм, урожая достаточно и оснований для роста цены нет", — сказал Высоцкий.

Важно

Опасность "желтых" ценников и почему производители уменьшают вес товара: как победить маркетологов (видео)

Напомним, 15 февраля Фокус писал, что в Украине могут подорожать продукты, которые наша страна импортирует и объяснял почему. Также Фокус рассказывал, сколько тратят на продукты в Украине и Европе.