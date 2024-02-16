Витрачати більше у 2024 році: що відбуватиметься з цінами на продукти

У Міністерстві аграрної політики та продовольства пояснили, що зараз відбувається з цінами на продукти і як змінюватиметься вартість основного споживчого кошика надалі.

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Найближчим часом вартість деяких продуктів в Україні змінюватиметься, однак ці зміни мають сезонний характер. Істотного подорожчання основних продуктів не буде, сказав у коментарі виданню "РБК-Україна" заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький.

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За його словами, за підсумками січня 2024 року вартість основних продуктів практично не змінилася.

"Наприклад, яйця подорожчали напередодні новорічних свят, а після ціна знизилася на 12%. На 5% подешевшала свинина і курятина. За багатьма позиціями ціни взагалі не змінювалися. Це хлібобулочні вироби, макарони, борошно, м'ясо птиці, молочна продукція", — сказав Висоцький.

Водночас очікується поступове подорожчання овочів, які входять до "борщового набору". Тобто додавати в ціні будуть:

капуста;

картопля;

буряк;

морква;

цибуля.

Зростання цін помітне вже зараз. Наприклад, на 8% уже подорожчала капуста, на 10% — буряк і картопля.

"Це сезонне зростання до нового врожаю. Обсяг продукції знижується, і вартість зберігання збільшується. Отже, на цю продукцію в найближчі 2-3 місяці можливе зростання ціни на 10-15%", — пояснив Висоцький.

А от серйозних змін цін на яйця, молочну продукцію та м'ясо (свинина, курятина) не очікується. Як зазначив заступник аграрної політики та продовольства, яйця можуть навіть подешевшати ще більше, оскільки кури в приватних господарствах навесні почнуть активніше нестися, тож знизиться попит на цю продукцію.

"Щодо м'ясо-молочної продукції не варто очікувати серйозних змін — кормова база стабільна", — наголосив він.

Не буде цінових коливань і щодо круп, зокрема й гречаної.

"Урожай зібрано і два-три місяці суттєвих змін бути не повинно", — зазначив Тарас Висоцький.

Ціни, можливо, почнуть змінюватись у період з травня по червень, однак тут усе залежить від того, якими будуть погодні умови та коли саме розпочнеться весна.

"Але загалом у першому півріччі суттєвої інфляції від зростання цін на харчову продукцію не очікується. Урожай зібрано і його достатньо. Наприклад, по гречці мінімальна ціна зараз 27 грн за кілограм, урожаю достатньо і підстав для зростання ціни немає", — сказав Висоцький.

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Нагадаємо, 15 лютого Фокус писав, що в Україні можуть подорожчати продукти, які наша країна імпортує і пояснював чому. Також Фокус розповідав, скільки витрачають на продукти в Україні та Європі.