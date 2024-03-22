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Економіка

Від 6 тисяч на місяць: хто в Україні отримуватиме нову соціальну допомогу

соцдопомога, сім'ї з дітьми, допомога на дітей
Фото: ТСН | В Україні дітям, які залишились без батьківського піклування, виплачуватимуть нову соціальну допомогу

За інформацією Міністерства соціальної політики, нова соціальна допомога призначатиметься на пів року, однак виплати можна буде продовжити на більший термін.

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В Україні у 2024 році з'явиться новий вид соціальної допомоги. Підтримку від держави отримуватимуть сім'ї, які тимчасово влаштовують до себе дитину, розповіли 22 березня у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Нова соціальна допомога в Україні: деталі

Як розповіли у відомстві, фінансова підтримка надаватиметься в рамках програми "Дитина не одна". Її призначатимуть дітям, які залишились без батьківського піклування, однак ще не отримали статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

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Як правило, процес присвоєння дитині такого соціального статусу триває до пів року і саме на цей період часу призначатиметься новий вид соціальної допомоги.

Які суми виплачуватиме держава та як отримати виплати

Розмір виплати становить:

  • для дітей до 6 років – 6 407,5 гривень;
  • для дітей від 6 до 18 років – 7 990 гривень;
  • для дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 гривень;
  • для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 11 186 гривень.

Аби отримати фінансову допомогу, яка розрахована на шість місяців, потрібно написати заяву та звернутися з документом до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад. Звернутися з проханням призначити допомогу може:

  • людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні.
  • представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

"Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено", — розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

До слова, 13 березня стало відомо, що держава виплачуватиме збільшену соціальну допомогу дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не перебували у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Розмір мінімальної щомісячної виплати з 1 квітня становитиме:

  • 7 800 гривень — якщо в сім'ї одна дитина,
  • 6 100 гривень — кожній дитині, якщо в сім'ї двоє або більше дітей.
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