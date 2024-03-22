Від 6 тисяч на місяць: хто в Україні отримуватиме нову соціальну допомогу

За інформацією Міністерства соціальної політики, нова соціальна допомога призначатиметься на пів року, однак виплати можна буде продовжити на більший термін.

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В Україні у 2024 році з'явиться новий вид соціальної допомоги. Підтримку від держави отримуватимуть сім'ї, які тимчасово влаштовують до себе дитину, розповіли 22 березня у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

Нова соціальна допомога в Україні: деталі

Як розповіли у відомстві, фінансова підтримка надаватиметься в рамках програми "Дитина не одна". Її призначатимуть дітям, які залишились без батьківського піклування, однак ще не отримали статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, та влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу.

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Як правило, процес присвоєння дитині такого соціального статусу триває до пів року і саме на цей період часу призначатиметься новий вид соціальної допомоги.

Які суми виплачуватиме держава та як отримати виплати

Розмір виплати становить:

для дітей до 6 років – 6 407,5 гривень;

для дітей від 6 до 18 років – 7 990 гривень;

для дітей до 6 років з інвалідністю – 8 970,5 гривень;

для дітей від 6 до 18 років з інвалідністю – 11 186 гривень.

Аби отримати фінансову допомогу, яка розрахована на шість місяців, потрібно написати заяву та звернутися з документом до органів соцзахисту населення, ЦНАП або виконавчих органів територіальних громад. Звернутися з проханням призначити допомогу може:

людина, до якої тимчасово влаштовано дитину, якщо родина постійно проживає в Україні.

представник прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу, в якому тимчасово перебуває дитина.

"Надання допомоги може бути продовжено, якщо період тимчасового влаштування дитини в сім'ї рідних чи близьких теж продовжено", — розповіли у пресслужбі Міністерства соціальної політики.

До слова, 13 березня стало відомо, що держава виплачуватиме збільшену соціальну допомогу дітям загиблих захисників і захисниць, які добровільно брали участь в обороні України, та не перебували у складі добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ). Розмір мінімальної щомісячної виплати з 1 квітня становитиме:

7 800 гривень — якщо в сім'ї одна дитина,

6 100 гривень — кожній дитині, якщо в сім'ї двоє або більше дітей.

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Також Фокус розповідав, що держава виплачує рідним полонених по 100 тисяч гривень фінансової допомоги та пояснював, як отримати кошти.