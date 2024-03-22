Рідним українських полонених виплачують по 100 тисяч гривень: що варто знати про допомогу

Грошова підтримка сім'ям полонених надається раз на рік. Гроші також можуть отримати звільнені з полону українці, однак за однієї умови.

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В Україні звільнені з російського полону громадяни або їх рідні можуть отримати від держави щорічну допомогу, розмір якої становить 100 тисяч гривень за кожен рік перебування у місцях позбавлення волі. Про це написав у своєму Telegram-каналі уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Як отримати грошову допомогу від держави

Грошова підтримка надається раз на рік після того, як органи встановлюють точний факт того, що людина перебувала у полоні. Подати заяву на отримання щорічної допомоги можуть рідні людей, яких незаконно позбавила волі, або звільнені з полону цивільні громадяни України. Сім'ї громадян, які перебувають у полоні, можуть претендувати на щорічні виплати лише у разі, якщо людина перебуває у місцях позбавлення волі. Таку допомогу може оформити лише один член родини.

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Після звільнення з полону особи зможуть вже самостійно подавати заяву на ці виплати. Проте отримати кошти можна буде лише у разі, якщо таку допомогу раніше не надавали рідним заручника.

Для того, щоб оформити виплати, потрібно:

заповнити заяву, у якій необхідно зазначити тип виплат та роки перебування людини у місцях несвободи;

додати копії документів, які засвідчують особу заявника;

додати інформацію від Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи;

додати довідку з реквізитами особового банківського рахунку, куди будуть надходити виплати.

Зразок заяви можна знайти за посиланням.

Подати пакет документів на отримання допомоги можна особисто або поштою за адресою:

Чоколівський бульвар, 13, місто Київ, 03186, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, або на електронну пошту — [email protected].

За якими правилами українцям виплачують допомогу у розмірі 100 тисяч гривень Фото: Дмитро Лубінець/Telegram

Які пенсії в Україні виплачуватимуть ветеранам війни у 2024 році

Нещодавно Камбін вирішив, що пенсійні виплати ветеранам більше не будуть прив'язані до прожиткового мінімуму. Тобто, якщо цей показник зростатиме, то державні виплати залишатимуться без змін. Наразі розмір виплат наступний:

особи з інвалідністю І групи, набутою внаслідок війни, отримують 15 347 гривень — (виплати збільшилися на 1 742,50 гривні після підвищення прожиткового мінімуму 1 січня 2024 року);

ІІ групи — 12 396 гривень — (плюс 1 407,75 гривні);

ІІІ групи — 8,5 тисячі гривень — (плюс 965 гривень).

Також збільшилися виплати учасникам бойових дій та постраждалим внаслідок Революції Гідності. Зараз держава виплачує їм по 4 958 гривень. Розмір виплат збільшився на 562 гривні.

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Нагадаємо, 27 лютого з'явилася інформація, що у російському Красноярську в авто підірвали "вагнерівця", який убивав полонених українських солдатів. Також повідомлялося, що десятеро українських льотчиків опанували початкову програму з льотної підготовки у Великій Британії.