"Найгірша ситуація": Лубінець розповів, кого найважче повертати з російського полону

Російська Федерація утримує близько 25 тисяч цивільних заручників. Україні вдалося повернути лише 144 особи з цієї категорії від початку створення координаційного штабу.

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Уповноважений з прав людини Верховної Ради Дмитро Лубінець заявив, що з російського полону найважче повертати цивільних українців, оскільки Женевська конвенція не містить про них положень. Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"По цивільних заручниках найгірша ситуація. Міжнародних конвенцій немає. Немає алгоритму повернення через процедуру обміну", — сказав Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що є багато ініціатив та країн, які хочуть допомогти, результат є, але повільний. РФ не хоче віддавати цивільних, а тому намагається навіть не підіймати цю тему.

З його слів, проблема обміну цивільних полонених не привертала увагу міжнародної спільноти з 2014 року. Деяких цивільних заручників у Росії утримують роками, їм дають великі тюремні терміни за те, що вони нібито "шпигуни" української армії. Тоді як їхня вина лише в тому, що ці українці залишилися на тимчасово окупованій території та підтримали Україну своїми діями.

"У нас є випадок, коли тільки за слова, що "при Україні було краще" людину засудили", — наголосив Лубінець.

Уповноважений з прав людини розповів, що Росія утримує близько 25 тисяч цивільних заручників. Від створення Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими було повернуто всього 144 особи.

Він вважає, що Україні потрібно зробити інформаційну кампанію задля того, аби привернути увагу до проблеми звільнення цивільних заручників. Наразі організовуються міжнародні конференції, де порушують це питання. Зокрема, цього року це відбудеться на найвищому рівні — Конференції у Копенгагені 6-8 листопада. На ній будуть присутні керівники національних інституцій з захисту прав людини, керівники ООН, громадські організації, що займаються питаннями протидії тортур.

Нагадаємо, 29 серпня глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібно залучити треті країни для звільнення цивільних людей з російського полону. Посередники потрібні для вирішення питання комунікації з ворогом.

24 серпня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що у Верховній Раді планують посилити соціальний захист ЗСУ та поліцейських. Зокрема, хочуть виплачувати гроші рідним полоненим та зниклих безвісти.