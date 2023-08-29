Україна хоче задіяти треті країни для звільнення цивільних із полону РФ, — МЗС

За словами глави дипломатичного відомства, для України людські життя були й залишаються в пріоритеті. Робота над звільненням людей проводиться щодня.

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Україна потребує участі третіх країн для того, щоб звільнити цивільних людей з російського полону. Про це розповів глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба, передає El Mundo 29 серпня.

За його словами, посередник допоможе вирішити проблему комунікації з противником. Це буде своєрідна "дипломатія маятника", яка врятує людські життя. Для України це завжди було і залишається пріоритетом.

"Питання цивільних заручників — це велике страждання, і тому ми щодня намагаємося звільнити цих людей, які відрізняються від військовополонених, яких можна обміняти", — заявив глава МЗС.

До слова, раніше Дмитро Кулеба також звернувся до держав, які мають намір обмежити імпорт зерна з України навіть після того, як закінчиться термін дії заборони.

Зокрема йдеться про Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину. Глава МЗС вважає, що одностороннє продовження заборони є фактичним порушенням правил спільного ринку ЄС.

"Це правило порушуватиме Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Але найголовніше: цей крок суперечитиме принципу солідарності, на якому базується Європейський Союз. Якщо вони поводитимуться так, то не залишать нам жодного шансу, окрім як жорстко відстоювати наші права та права українських фермерів", — йдеться в повідомленні.

Україна готова співпрацювати з цими країнами, щоб знайти максимально вигідне для всіх рішення.

Нагадаємо, 17 серпня Дмитро Кулеба заявив, що впевнений у звільненні територій України. За його словами, перемогою вважатиметься винятково відновлення кордонів 1991 року і альтернатив цьому рішенню бути не може.