Украина хочет задействовать третьи страны для освобождения гражданских из плена РФ, — МИД

По словам главы дипломатического ведомства, для Украины человеческие жизни были и остаются в приоритете. Работа над освобождением людей проводится ежедневно.

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Украина нуждается в участии третьих стран для того, чтобы освободить гражданских людей с российского плена. Об этом рассказал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает El Mundo 29 августа.

По его словам, посредник поможет решить проблему коммуникации с противником. Это будет своеобразная "дипломатия маятника", которая спасет человеческие жизни. Для Украины это всегда было и остается приоритетом.

"Вопрос гражданских заложников – это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, отличающихся от военнопленных, которых можно обменять", — заявил глава МИД.

К слову, ранее Дмитрий Кулеба также обратился к государствам, которые намерены ограничить импорт зерна из Украины даже после того, как закончится срок действия запрета.

В частности речь идет о Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии. ГЛава МИД считает, что одностороннее продление запрета является фактическим нарушением правил общего рынка ЕС.

"Это правило будет нарушать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. Но самое главное: этот шаг будет противоречить принципу солидарности, на котором базируется Европейский Союз. Если они будут себя так вести, то не оставят нам никакого шанса, кроме как жестко отстаивать наши права и права украинских фермеров", — говорится в сообщении.

Украина готова сотрудничать с этими странами, чтобы найти максимально выгодное для всех решение.

Напомним, 17 августа Дмитрий Кулеба заявил, что уверен в освобождении территорий Украины. По его словам, победой будет считаться исключительно восстановление границ 1991 года и альтернатив этому решению быть не может.