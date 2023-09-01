"Худшая ситуация": Лубинец рассказал, кого труднее всего возвращать из российского плена

Российская Федерация удерживает около 25 тысяч гражданских заложников. Украине удалось вернуть только 144 человека из этой категории с начала создания координационного штаба.

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Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец заявил, что из российского плена труднее всего возвращать гражданских украинцев, поскольку Женевская конвенция не содержит о них положений. Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

"По гражданским заложникам худшая ситуация. Международных конвенций нет. Нет алгоритма возвращения через процедуру обмена", — сказал Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что есть много инициатив и стран, которые хотят помочь, результат есть, но медленный. РФ не хочет отдавать гражданских, а потому старается даже не поднимать эту тему.

По его словам, проблема обмена гражданских пленных не привлекала внимание международного сообщества с 2014 года. Некоторых гражданских заложников в России удерживают годами, им дают большие тюремные сроки за то, что они якобы "шпионы" украинской армии. Тогда как их вина лишь в том, что эти украинцы остались на временно оккупированной территории и поддержали Украину своими действиями.

"У нас есть случай, когда только за слова, что "при Украине было лучше" человека осудили", — подчеркнул Лубинец.

Уполномоченный по правам человека рассказал, что Россия удерживает около 25 тысяч гражданских заложников. От создания Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными было возвращено всего 144 человека.

Он считает, что Украине нужно сделать информационную кампанию для того, чтобы привлечь внимание к проблеме освобождения гражданских заложников. Сейчас организуются международные конференции, где поднимают этот вопрос. В частности, в этом году это произойдет на самом высоком уровне — Конференции в Копенгагене 6-8 ноября. На ней будут присутствовать руководители национальных институтов по защите прав человека, руководители ООН, общественные организации, занимающиеся вопросами противодействия пыткам.

Напомним, 29 августа глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно привлечь третьи страны для освобождения гражданских людей из российского плена. Посредники нужны для решения вопроса коммуникации с врагом.

24 августа народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в Верховной Раде планируют усилить социальную защиту ВСУ и полицейских. В частности, хотят выплачивать деньги родным пленным и пропавших без вести.