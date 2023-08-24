В Раде предлагают выплачивать деньги родным пленных и пропавших без вести: подробности

Речь идет о законопроекте №9638, который предусматривает сохранение денежных выплат для военных, которые попали в плен. За соответствующее решение в первом чтении проголосовало 335 народных депутатов.

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В Верховной Раде планируют усилить социальную защиту бойцов Вооруженных сил Украины и полицейских. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 24 августа.

Речь идет про документ законопроекта № 9638 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления социальной защиты военнослужащих, полицейских и некоторых других лиц". За него депутаты проголосовали в первом чтении и это решение поддержало 335 народных избранников.

Рада планирует усилить социальную защиту военных и полицейских Фото: Telegram/Ярослав Железняк

"Законом предлагается сохранение денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, попавших в плен, а также пропавших без вести при особых обстоятельствах и возможность выплаты их семьям", — говорится в сообщении.

При этом, эта норма не распространяется на граждан рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, если он добровольно сдались в плен или самостоятельно покинули место службы.

В законопроекте есть и другие пункты. В частности предлагается уточнение порядка выплат денежной компенсации представителям Вооруженных сил Украины, а также сотрудникам полиции за неиспользованные дни отпусков.

Рассмотрят также порядок выплат компенсаций за неиспользованные дни отпусков в случае гибели военнослужащих или сотрудников органов.

Отдельно Ярослав Железняк отметил пункт, который предусматривает усовершенствование порядка выплаты единовременного денежного пособия при увольнении с военной службы.

Напомним, 23 августа в Верховной Раде заявили, что административное устройство АР Крым будет изменено еще до его освобождения. Парламентарии проголосовали за законопроект, который предусматривает проведение реформы административно-территориального устройства и декоммунизацию населенных пунктов АР Крым.