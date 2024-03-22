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Экономика

От 6 тысяч в месяц: кто в Украине будет получать новую социальную помощь

соцпомощь, семьи с детьми, помощь на детей
Фото: ТСН | В Украине детям, которые остались без родительской опеки, будут выплачивать новую социальную помощь

По информации Министерства социальной политики, новая социальная помощь будет назначаться на полгода, однако выплаты можно будет продлить на больший срок.

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В Украине в 2024 году появится новый вид социальной помощи. Поддержку от государства будут получать семьи, которые временно устраивают к себе ребенка, рассказали 22 марта в пресс-службе Министерства социальной политики.

Новая социальная помощь в Украине: детали

Как рассказали в ведомстве, финансовая поддержка будет предоставляться в рамках программы "Ребенок не один". Ее будут назначать детям, которые остались без родительской опеки, однако еще не получили статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и устроены в семью родственников, знакомых, приемную семью, детский дом семейного типа.

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Как правило, процесс присвоения ребенку такого социального статуса длится до полугода и именно на этот период времени будет назначаться новый вид социальной помощи.

Какие суммы будет выплачивать государство и как получить выплаты

Размер выплаты составляет:

  • для детей до 6 лет — 6 407,5 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет — 7 990 гривен;
  • для детей до 6 лет с инвалидностью — 8 970,5 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет с инвалидностью — 11 186 гривен.

Чтобы получить финансовую помощь, которая рассчитана на шесть месяцев, нужно написать заявление и обратиться с документом в органы соцзащиты населения, ЦНАП или исполнительных органов территориальных общин. Обратиться с просьбой назначить помощь может:

  • человек, к которому временно устроен ребенок, если семья постоянно проживает в Украине.
  • представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок.

"Предоставление помощи может быть продлено, если период временного устройства ребенка в семье родных или близких тоже продлен", — рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

К слову, 13 марта стало известно, что государство будет выплачивать увеличенную социальную помощь детям погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины, и не находились в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ). Размер минимальной ежемесячной выплаты с 1 апреля составит:

  • 7 800 гривен — если в семье один ребенок,
  • 6 100 гривен — каждому ребенку, если в семье двое или более детей.
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