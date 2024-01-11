Демографический кризис в Украине усиливается: нужно ли государству увеличивать выплаты на детей

Из-за полномасштабного вторжения, в Украине резко снизилась рождаемость. Эксперты рассказали, что необходимо, чтобы решить проблему.

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Увеличение размера денежных выплат от государства на ребенка, которые выросли с января 2024-го, не повлияет на рождаемость. Об этом пишет Фокус в новой статье "Помощь на ребенка от государства: сколько будут получать родители и опекуны в Украине в 2024 году".

В Украине с 1 января 2024 года прожиточный минимум для детей до 6 лет вырос с 2272 грн до 2563 грн, а в возрасте от 6 до 18 лет — с 2833 грн до 3196 грн. В связи с этим выросли размеры различных видов государственной социальной помощи, которые родители получают на детей. Помощь от государства призвана помочь в преодолении демографического кризиса в стране, который с началом большой войны набрал угрожающие масштабы.

В январе — июне 2023 года родилось на 28% детей меньше, чем за аналогичный период 2021-го Фото: Pexels

Так, по данным Опендатабот, показатели рождаемости в Украине падают с 2013 года примерно на 7% в год. Однако полномасштабное вторжение еще больше усугубило проблему. В частности, за первые полгода 2023-го в Украине родилось 96 755 детей, что на 28% меньше по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Если в прошлом году в среднем в месяц рождалось 16,1 тыс. детей, то до полномасштабного вторжения количество младенцев колебалась на грани 21-23 тысячи новорожденных в месяц.

"У нас уже самый низкий уровень рождаемости в мире. Это связано с экономическим кризисом, с неопределенностью. Кроме того, значительная часть женщин уехала. Мы не знаем, сколько женщин вернется, вернутся ли они. Ведь европейские страны очень заинтересованы в наших трудовых ресурсах, которые более квалифицированы, чем из Сирии или Афганистана. Какие героини, которые остались, примут решение родить, тем более, если муж на фронте?", — задает вопрос в комментарии Фокусу Ольга Пищулина, ведущий эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова.

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Повышение уровня рождаемости — среди стратегических целей демографического развития страны. Минсоцполитики уже работает над Стратегией демографического развития Украины. Есть первый драфт документа, который прорабатывается совместно с экспертным сообществом и международными партнерами, его пообещали вскоре обнародовать.

Минсоцполитики работает над Стратегией демографического развития Украины, где повышение рождаемости — в приоритете

Ведущий эксперт Центра Разумкова обратила внимание на то, что в 90-х годах, в первые годы Независимости в Украине была "демографическая яма" — резкое снижение рождаемости. С восстановлением, стабилизацией экономики рождаемость увеличилась.

Зато увеличение размера помощи от государства не способно полностью решить демографическую проблему, убеждены эксперты. По словам Ольги Пищулиной, уровень дохода семей не является прямым фактором, который влияет на рождаемость, ведь в бедных африканских странах рождаемость выше.

Наличие отстроенной социальной инфраструктуры важный фактор возвращения женщин и детей из-за рубежа

"Никакие финансовые стимулы никогда не были залогом увеличения рождаемости. Важна стабильность, отсутствие боевых действий, восстановление экономики. Прежде всего речь об инфраструктуре для семьи — детские сады, школы, больницы", — отметила Фокусу Ольга Пищулина.

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Напомним, в правительстве допустили задержки с выплатами пенсий, соцпомощи и зарплат бюджетникам, если международные партнеры не выделят Украине деньги. Задержки могут произойти уже в феврале.

Также Фокус писал, что в связи с повышением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 2024 года вырастут социальные выплаты лицам, которым установлена инвалидность. Так, лицам с инвалидностью I группы будет предоставляться помощь в размере 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, — 2 361 грн, лицам с инвалидностью II группы — 80%, то есть 1 888,8 грн, а лицам с инвалидностью III группы — 60%, то есть 1 416,6 грн.