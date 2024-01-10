Помощь на ребенка от государства: сколько будут получать родители и опекуны в Украине в 2024 году

Из-за повышения прожиточного минимума с января этого года, выросли социальные выплаты, которые правительство предоставляет на детей. Фокус выяснил, кому в 2024 году увеличат сумму помощи.

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В Украине с 1 января 2024 года прожиточный минимум повысился с 2589 грн до 2920 грн в месяц. Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, вырос до 2361 грн, а для трудоспособных лиц — до 3028 грн. Для детей до 6 лет показатель прожиточного минимума с 1 января установлен на уровне 2563 грн, а в возрасте от 6 до 18 лет — 3196 грн.

В связи с повышением прожиточного минимума, в Украине выросли размеры различных видов государственной социальной помощи. Увеличились и выплаты, которые родители получают на детей. Размер такой социальной помощи зависит от вида денежных выплат. Как рассказала Фокусу Ольга Брус, партнер АО "Evrika Law", размеры пособий на детей регулируются законами о государственной помощи семьям с детьми, об утверждении Порядка назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми, и о Государственном бюджете Украины на 2024 год. Фокус узнал, сколько будут получать родители на детей в 2024-м.

Пособие по беременности и родам: какие выплаты в 2024 году

Пособие по беременности и родам могут получить женщины (в том числе и несовершеннолетние), которые не застрахованы в системе общеобязательного государственного социального страхования, а именно:

женщины из числа военнослужащих (в размере 100% денежного обеспечения);

женщины, уволенные с работы в связи с ликвидацией предприятия, учреждения и организации (в размере 100% среднемесячного дохода);

женщины, зарегистрированные в центре занятости как безработные (25% от прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц — то есть 757 грн с 2024-го);

студентки — в размере месячной стипендии;

женщины, зарегистрированные как субъекты предпринимательской деятельности — в размере 25% размера прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособного лица, в расчете на месяц — 757 грн.

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Пособие выплачивается женщинам за весь период отпуска, который длится 70 календарных дней до родов и 56 (в случае осложненных родов или рождения двух или более детей — 70) календарных дней после родов.

Какой будет помощь при рождении и усыновлении ребенка

По словам Ольги Брус, в 2023 году размер пособия в случае рождения или усыновления ребенка составил 41 280 грн. Эта сумма не зависит от количества рожденных или усыновленных детей. "Выплаты суммы осуществляются сначала одним платежом размером в 10 320 грн., а остальная сумма распределяется на равные части по 860 грн и поступает в течение следующих 36 месяцев. В 2024 году выплаты при рождении ребенка не повысились, ведь эта сумма установлена законом и не зависит от размера прожиточного минимума", — сказала она Фокусу.

Размер помощи при рождении ребенка остался таким, как в прошлом году — 41 280 грн Фото: Shutterstock/Halfpoint

Помощь на детей одиноким матерям и алименты: как вырастут выплаты

Помощь на детей одиноким матерям предоставляется в размере, равном разнице между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека. При этом максимальный размер такого пособия составляет:

на детей в возрасте до 6 лет — 2 563 грн;

на детей в возрасте 6-18 лет — 3 196 грн.

Кроме этого, одинокие родители могут получать алименты от государства. Такая временная государственная помощь предоставляется детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, не имеют возможности содержать ребенка или место жительства (пребывания) их неизвестно. На сегодня размер такой помощи рассчитывается как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев, но не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. То есть в 2024 году минимальная сумма таких выплат на детей в возрасте до 6 лет составляет 1281,5 грн, а на детей в возрасте 6-18 лет — 1598 грн, рассказали в АО "EvrikaLaw".

Помощь для детей в 2024 году: сколько выплатят

Государством установлена помощь детям ВПЛ. Эта государственная помощь на детей предоставляется на каждое внутренне перемещенное лицо, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах, и которое подало соответствующее заявление включительно по 30 апреля 2022 года. Размер такой помощи для детей составляет 3 000 грн.

Родители, которые имеют трех и более детей получают помощь на третьего и каждого последующего ребенка. Размер такого ежемесячного пособия составляет 2 100 грн

Родители, которые имеют троих детей и более, считаются многодетными и могут получить помощь на третьего и каждого последующего ребенка. На сегодня размер такой помощи ставит 2 100 грн ежемесячно — до момента, пока ребенку не исполнится шесть лет.

Помощь также получают опекуны или попечители детей, лишенных родительской опеки. Размер такой государственной выплаты зависит от прожиточного минимума, установленного для детей определенного возраста, и увеличивается в условиях установления инвалидности. "В 2024 году помощь на детей, над которыми установлена опека, составляет: на детей до шести лет — 6 407,5 грн, на ребенка с инвалидностью до шести лет — 8 970,5 грн, на детей от 6 до 18 лет — 7 990 грн, на ребенка с инвалидностью от 6 до 18 лет — 11 186 грн", — рассказала Ольга Брус.

Размер помощи внутренне перемещенным лицам на ребенка остался неизменным — 3000 грн

В Украине право на получение денежной помощи также имеют лица в возрасте до 23 лет, которые остались сиротами или были лишены родительской опеки. Размер помощи составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Так, в 2024 году выплаты выросли для детей до 6 лет — с 5680 грн/мес до 6407,5 грн/мес; для детей 6-18 лет — с 7082,5 грн/мес до 7990 грн/мес. Для ребенка с инвалидностью помощь составляет 3,5 размера прожиточного минимума соответствующего возраста. С нового года выплаты повысились для детей до шести лет — с 7952 грн/мес до 8970,5 грн/мес, для детей 6-18 лет — с 9915,5 грн/мес. до 11186 грн/мес.

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Государственная социальная помощь лицу, ухаживающему за больным ребенком, предоставляется в размере двух прожиточных минимумов для детей соответствующего возраста. То есть в 2024 году:

5126 грн для ребенка до 6 лет;

6392 грн для ребенка от 6 до 18 лет.

"Пакет малыша": изменение содержимого и стоимости в новом 2024 году

Украинские семьи на каждого новорожденного ребенка получают "Пакет малыша" (бэби-бокс). Это одноразовая натуральная или денежная помощь от государства семьям. Натуральную помощь составляют более 90 средств и изделий, которые могут понадобиться для ухода за младенцем в первые месяцы: подгузники, пеленки, одеяла, матрас, полотенце, средства гигиены, игрушки и тому подобное. Получить "пакет малыша" могут не только биологические родители новорожденного ребенка, но и усыновители, родственники, опекуны, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели. Стоимость "Пакета малыша" составляет три размера прожиточного минимума для детей в возрасте до 6 лет, то есть в 2024-м — 7689 грн.

Правительство изменило состав "Пакета малыша". С 2024 года стоимость бэби-бокса выросла до 7689 грн

Каждые четыре года состав "Пакета малыша" должен пересматриваться. В начале этого года Министерство социальной политики утвердило скорректированное содержимое "Пакета малыша", который сейчас проходит процедуру государственной регистрации. Как заверили в Минсоцполитики, теперь бэби-бокс рационально укомплектован. В частности, добавлены вещи, которые пользуются большим спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплая одежда для младенцев, также увеличен размер пледа-одеяла, зато уменьшено количество одежды самого маленького размера, из которой малыши быстро вырастают.

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